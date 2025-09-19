Tip fudbal

ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za petak našeg poznatog tipstera

Ivan Dobrilović

19. 09. 2025. u 12:01

NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.

ЂУРИЦА ПРЕДЛАЖЕ: Тикет за петак нашег познатог типстера

FOTO: Arhiva novosti

Petak

19.00 Vasteras – Odevold 1 (1,57)

20.30 Štutgart – St. Pauli GG (1,70)

21.00 Betis – Sosijedad GG (1,70)

21.15 Rio Ave – Porto 2 (1,38)

Ukupna kvota: 6,26

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBIJA JE ČUDO! Počela Svetsko prvenstvo brukom, a sad... NAJBOLJA! Evo s kim igra u osmini finala!

SRBIJA JE ČUDO! Počela Svetsko prvenstvo "brukom", a sad... NAJBOLjA! Evo s kim igra u osmini finala!