GRIFONE MUČI REALIZACIJA: Jezerdžije su u seriji pobeda kod kuće

KOMO i Đenova sastaju se na stadionu Đuzepe Sinigalja u trećem kolu Serije A

Komo igra veoma pristojno do sada, u dobroj su formi i napreduju i neće biti lak protivnik nikome.

Đenova, s druge strane, ima problema sa realizacijom. Teško dolaze do prilika za gol i moraju hitno da poboljšaju taj aspekt svoje igre.

Očekujemo manje od tri gola u ovoj utakmici.

NAŠ TIP: 0-2 (kvota 1,75)