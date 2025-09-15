Tip fudbal

GRIFONE MUČI REALIZACIJA: Jezerdžije su u seriji pobeda kod kuće

Olja Mrkić

15. 09. 2025. u 11:13

KOMO i Đenova sastaju se na stadionu Đuzepe Sinigalja u trećem kolu Serije A

ГРИФОНЕ МУЧИ РЕАЛИЗАЦИЈА: Језерџије су у серији победа код куће

FOTO: Tanjug/AP

Komo igra veoma pristojno do sada, u dobroj su formi i napreduju i neće biti lak protivnik nikome.

Đenova, s druge strane, ima problema sa realizacijom. Teško dolaze do prilika za gol i moraju hitno da poboljšaju taj aspekt svoje igre.

Očekujemo manje od tri gola u ovoj utakmici.

NAŠ TIP: 0-2 (kvota 1,75)

