3+ TIKET za danas: Evo današnjih predloga - na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

14. 09. 2025. u 11:11

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.

Nedelja

17.30 M. Siti - M. Junajted UG 3+ (1,54)

17.30 Borusija M. - Verder UG 3+ (1,41)
18.30 KR - Vikingur UG 3+ (1,34)

 Ukupna kvota: 2,90

 

KLADIONIČARSKE PRIČE MILANA ĐURICE: Zašto ljudi kockaju?

