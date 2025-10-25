Tip dana

ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za subotu našeg poznatog tipstera

Ivan Dobrilović

25. 10. 2025. u 09:00

NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.

FOTO: Novosti

Subota

15.00 Sundsval – Kalmar 2 (1,52)

15.00 Zlin – Pardubice 1 (2,02)

15.30 Augzburg – Lajpcig 2 (2,03)

16.00 Njukasl – Fulam 1 (1,65)

Ukupna kvota: 10,28

