DVOJICA MUŠKARACA IZBODENA U CENTRU BEOGRADA: Dobili višostroke ubode - Hitno prevezeni u Urgentni centar

U KARAĐORĐEVOJ ulici u Beogradu dvojica muškaraca zadobila su kasno sinoć višestruke ubodne rane i prevezena su u Urgentni centar.

Foto: I. Mitić

Dvojica muškaraca, stara 23 i 47 godina, izbodena su oštrim predmetom sinoć posle 19 časova u Karađorđevoj ulici kod Ekonomskog fakulteta u Beogradu, potvrđeno je RTS u Hitnoj pomoći.

- Dobili su višestruke ubodne rane po stomaku i drugim delovima tela. Prevezeni su do Urgentnog centra - potvrđeno je iz Hitne službe Urgentnog centra.

Tokom noći 4 saobraćajne nezgode

Navode da je tokom noći došlo do četiri saobraćajne nezgode.

- Šestoro je povređenih u tim nezgodama, svi su prevezeni u dežurne ustanove i ukazana im je pomoć. U dve saobraćajne nesreće – u Surčinu i u Rakovici – dvojica motociklista su teže povređena - ističu iz Hitne pomoći.

Hitna pomoć tokom protekle noći imala je 130 intervencija, od kojih je deset bilo na javnom mestu, a za pomoć su najčešće zvali astmatičari i hronični bolesnici.

Ukazuju da je u poslednja 24 sata bilo više od 1.700 poziva.

(RTS)

BONUS VIDEO:

PRIČE IZ HRONIKE: Aleksandar Stojanović penzioner u 35. godini