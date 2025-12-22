POGOĐEN GASOVOD, OŠTEĆENA ČETIRI BRODA: Ukrajinski udar u blizini Krimskog mosta (VIDEO)
TOKOM ukrajinskog napada dronovima, ostaci oborene bespilotne letelice oštetili su gasovod u ruskom Krasnodarskom kraju, saopštio je regionalni štab za vanredne situacije u večernjim satima 21. decembra.
Kako su naveli ruski zvaničnici, delovi drona pogodili su gasovod na terminalu u selu Volna, u Temrjukskom okrugu, nakon čega je izbio požar.
Oštećeni pristani i brodovi, bez žrtava
Prema kasnijim informacijama ruskih vlasti, u napadu su oštećena i dva pristana, kao i dva broda koji su bili usidreni u selu. Među posadom i osobljem na kopnu nije bilo povređenih.
Regionalni štab je naveo da je požar zahvatio površinu od oko 100 kvadratnih metara i da nema izveštaja o žrtvama. Navode ruskih vlasti nije bilo moguće nezavisno odmah proveriti.
Raniji napadi
Selo Volna nalazi se u blizini Krimskog mosta, koji povezuje okupirano poluostrvo Krim sa teritorijom Rusije. Most je izgrađen nakon ruske aneksije Krima 2014. godine i predstavlja ključnu saobraćajnu i snabdevačku rutu za ruske snage na okupiranim teritorijama Ukrajine.
Ovaj incident dogodio se dve nedelje nakon što je ukrajinski dronski napad na luku Temrjuk u Krasnodarskom kraju izazvao veliki požar na terminalu za tečni prirodni gas, koji je trajao tri dana. Luka Temrjuk predstavlja važno rusko čvorište u Azovskom moru, sa terminalom za izvoz nafte i velikim postrojenjem za tečni naftni gas.
Ruski zvaničnici su još u maju 2023. godine saopštili da su ukrajinski dronovi izazvali požar u skladištu goriva u Volni.
Tada su se na društvenim mrežama pojavili snimci i fotografije zapaljenih velikih rezervoara za naftu, a vlasti su taj požar okarakterisale kao incident „najvišeg stepena složenosti“.
Ukrajina redovno gađa naftnu i energetsku infrastrukturu u Rusiji i na okupiranim ukrajinskim teritorijama, s ciljem da poremeti rusku vojnu logistiku i linije snabdevanja.
(Kijev independent)
