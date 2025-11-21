BOJAN ZAJIĆ: Mos spremio osvetu
* Tipuje Norvešku 1 i 2
NORVEŠKA 1
KFUM – BODO 2
Tromso – Rozenborg 3+
Valerenga – Kristijansund 1
Molde – Bran 3+
Stromsgodset – Sandefjord 3+
Brine – Sarpsborg 1X
HAM KAM – HAUGESUNDU 1
Fredrikštad – Viking 3+, 2
NORVEŠKA 2 - BARAŽ
Egersund – Ranhajm GG
MOS – BRATVAJG 1&4+
Dva kola pre kraja, Bodo će uraditi sve što je u njegovoj moći da nadoknadi minus od jednog boda i ne prepusti titulu Vikingu.
Iz meča bez takmičarskog značaja, Ham Kam bi pred svojim navijačima trebalo da bude uspešniji od Haugesunda, koji se od elite odavno oprostio. Bratvajg nije hteo da pristane da krene na gostovanje Mosu, sve dok nije promenio spornu podlogu. Zbog cimanja i dodatnog posla oko utakmice, domaćin će svim silama želeti da se osveti zahtevnom gostu.
Preporučujemo
ŽARKO UDOVIČIĆ: Gornjik očvrsnuo za derbi sa Plockom
21. 11. 2025. u 08:00
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
21. 11. 2025. u 07:15
VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
20. 11. 2025. u 14:16
AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da je Nikola Jokić ovo uradio! Ovo je, prosto, nezamislivo!
Nikola Jokić je, zaista, najbolji košarkaš na svetu, a najnovije vesti iz NBA lige ne samo da to potvrđuju, već svedoče o tome da se ovakav igrač - nikada dosad nije pojavio pod obručima.
20. 11. 2025. u 19:40
DEJAN STANKOVIĆ GLEDA I NE VERUJE: Evo kako su njegovi igrači reagovali kada su čuli da je dobio otkaz u Spartaku iz Moskve
Dejan Stanković više nije trener moskovskog Spartaka, a odlazak iz kluba iz prestonice Rusije, po tvrdnji određenih ruskih medija, nije bio (samo) zbog loših rezultata. Pa opet, najnovije vesti iz Moskve - mogu da budu povod za zadovoljstvo srpskog stručnjaka.
20. 11. 2025. u 18:36
ZVEZDA SE HITNO OGLASILA! UEFA promenila stav o "Mi smo cigani, najjači smo najjači!"
Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda su više nego zanimljive.
20. 11. 2025. u 19:22
Komentari (0)