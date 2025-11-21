BOJAN ZAJIĆ: Mos spremio osvetu

* Tipuje Norvešku 1 i 2

Ilustracija

NORVEŠKA 1

KFUM – BODO 2

Tromso – Rozenborg 3+

Valerenga – Kristijansund 1

Molde – Bran 3+

Stromsgodset – Sandefjord 3+

Brine – Sarpsborg 1X

HAM KAM – HAUGESUNDU 1

Fredrikštad – Viking 3+, 2

NORVEŠKA 2 - BARAŽ

Egersund – Ranhajm GG

MOS – BRATVAJG 1&4+

Dva kola pre kraja, Bodo će uraditi sve što je u njegovoj moći da nadoknadi minus od jednog boda i ne prepusti titulu Vikingu.

Iz meča bez takmičarskog značaja, Ham Kam bi pred svojim navijačima trebalo da bude uspešniji od Haugesunda, koji se od elite odavno oprostio. Bratvajg nije hteo da pristane da krene na gostovanje Mosu, sve dok nije promenio spornu podlogu. Zbog cimanja i dodatnog posla oko utakmice, domaćin će svim silama želeti da se osveti zahtevnom gostu.