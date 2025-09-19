BOŠKO OROVIĆ: Lak posao za AIK

* Trener u Švedskoj

ŠVEDSKA 1

GAIS – Elfsborg 12

Malme – Đurgarden 1X

Mjalbi – Ester 1

Geteborg – Bromapojkarna 1X

Hamarbi – Heken 12

Sirijus – Degerforš 1

Varnamo – Halmštad 12

Norčeping - AIK 2

ŠVEDSKA 2

Falkenberg – Sundsval 1

Estersund – Umea 1

Vasteras – Odevold 12

Helsingborg – Ergrite 12

Varberg – Treleborg 1X

Brage – Erebro 1

Kalmar – Sandvikens 1

Utsiktens – Landskrona 1X

Mjalbi je sve biže osvajanju titule prvaka Švedske, teško da će ga neko ugroziti, jer ima deset bodova više od drugoplasiranog Hamarbija a ostalo je još sedam kola do kraja. Tri pobede u prvenstvu vezao je AIK, tako da će lako pobediti Norčeping, a na tom meču biće i golova. Još bih izdvojio jedinicu na Sirijus, a i iz druge lige na Kalmar i Estersund.