BOŠKO OROVIĆ: Lak posao za AIK
* Trener u Švedskoj
ŠVEDSKA 1
GAIS – Elfsborg 12
Malme – Đurgarden 1X
Mjalbi – Ester 1
Geteborg – Bromapojkarna 1X
Hamarbi – Heken 12
Sirijus – Degerforš 1
Varnamo – Halmštad 12
Norčeping - AIK 2
ŠVEDSKA 2
Falkenberg – Sundsval 1
Estersund – Umea 1
Vasteras – Odevold 12
Helsingborg – Ergrite 12
Varberg – Treleborg 1X
Brage – Erebro 1
Kalmar – Sandvikens 1
Utsiktens – Landskrona 1X
Mjalbi je sve biže osvajanju titule prvaka Švedske, teško da će ga neko ugroziti, jer ima deset bodova više od drugoplasiranog Hamarbija a ostalo je još sedam kola do kraja. Tri pobede u prvenstvu vezao je AIK, tako da će lako pobediti Norčeping, a na tom meču biće i golova. Još bih izdvojio jedinicu na Sirijus, a i iz druge lige na Kalmar i Estersund.
