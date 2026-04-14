Počast junaku sa Košara: U Banji Koviljači položeni venci na spomen-obeležje Branislavu Negiću
Predstavnici Gradskog odbora SUBNOR Grada Loznica, koje je predvodio Života Isaković, predsednik, položila je venac na spomen obeležje heroju sa Košara - Branislavu Negiću iz Banje Koviljače.
Prema Isakovićevim rečima," pre 27 godina Negić je poginuo u borbi sa NATO agresorom i albanskim pobunjenicima".
-Njegovo telo ni do danas nije pronađeno - rekao je Isaković, ističući da div junaci, poput Negića, zaslužuju, ne samo sećanje, već poštovanje i svetao primer svome rodu da svetliji ne može biti.
Bez struje pola grada: Redovno servisiranje elektromreže na teritoriji Niša i okoline
14. 04. 2026. u 16:53
Preminuo novinar Saša Mikić: Tužna vest stigla iz rodne Kikinde
14. 04. 2026. u 12:19
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
