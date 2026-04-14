Počast junaku sa Košara: U Banji Koviljači položeni venci na spomen-obeležje Branislavu Negiću

Владимир Митрић
Vladimir Mitrić

14. 04. 2026. u 12:43

Predstavnici Gradskog odbora SUBNOR Grada Loznica, koje je predvodio Života Isaković, predsednik, položila je venac na spomen obeležje heroju sa Košara - Branislavu Negiću iz Banje Koviljače. 

Prema Isakovićevim rečima," pre 27 godina Negić je poginuo u borbi sa NATO agresorom i albanskim pobunjenicima".

-Njegovo telo ni do danas nije pronađeno - rekao je Isaković, ističući da div junaci, poput Negića, zaslužuju, ne samo sećanje, već poštovanje i svetao primer svome rodu da svetliji ne može biti. 

Preporučujemo

Afrička kuga svinja u Pomoravskom okrugu: Zaražena područja: Glogovac, Rajkinac i Mali Popović
VIRUSNA bolest afrička kuga svinja (AKS), koja predstavlja ozbiljnu pretnju stočarstvu, proširila se i na deo teritorije grada Jagodine, zbog čega je Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donela rešenje kojim se tri sela – Glogovac, Mali Popović i Rajkinac, proglašavaju zaraženim područjem, dok su okolna sela proglašena ugroženim.

BRISEL ODMAH KRENUO SA UCENAMA: Mađaru stiglo 27 zadataka od EU

