Pao dogovor u tajnosti! Partizan završio kapitalno pojačanje, niko nije verovao da će on obući crno-beli dres!
CRNO-BELI završili pojačanje za narednu sezonu!
Kolonija mladih crnogorskih fudbalera u Partizanu biće još brojnija sledeće sezone. Levi bek Dečića i mladi reprezentativac Crne Gore Lazar Maraš nalazi se na korak do prelaska u redove kluba iz Humske, prenosi "Dan".
Načelan dogovor sa crno-belima je, prema saznanjima istog izvora, postignut i Maraš bi mogao da bude prvo letnje pojačanje Partizana.
Talentovani fudbaler je karijeru počeo u Podgorici, a prethodne sezone debitovao je u prvom timu Dečića odigravši devet mečeva u šampionatu. Bio je deo tima koji je osvojio trofej Kupa Crne Gore.
Maraš je ove sezone odigrao 26 utakmica i postigao jedan gol, a uz sve to standardan je u mladoj selekciji Crne Gore. Prošao je i sve mlađe reprezentativne selekcije.
Od crnogorskih igrača u Partizanu su Milan Vukotić, Milan Roganović, Stefan Milić i Andrej Kostić, koji će se na leto preseliti u Milan.
