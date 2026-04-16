Fudbal

Pao dogovor u tajnosti! Partizan završio kapitalno pojačanje, niko nije verovao da će on obući crno-beli dres!

Новости онлине

16. 04. 2026. u 08:45

CRNO-BELI završili pojačanje za narednu sezonu!

PHOTO: Ata images/Dusan Milenkovic

Kolonija mladih crnogorskih fudbalera u Partizanu biće još brojnija sledeće sezone. Levi bek Dečića i mladi reprezentativac Crne Gore Lazar Maraš nalazi se na korak do prelaska u redove kluba iz Humske, prenosi "Dan".

Načelan dogovor sa crno-belima je, prema saznanjima istog izvora, postignut i Maraš bi mogao da bude prvo letnje pojačanje Partizana.

MATHIAS BERGELD/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

 

Talentovani fudbaler je karijeru počeo u Podgorici, a prethodne sezone debitovao je u prvom timu Dečića odigravši devet mečeva u šampionatu. Bio je deo tima koji je osvojio trofej Kupa Crne Gore.

Maraš je ove sezone odigrao 26 utakmica i postigao jedan gol, a uz sve to standardan je u mladoj selekciji Crne Gore. Prošao je i sve mlađe reprezentativne selekcije.

Od crnogorskih igrača u Partizanu su Milan Vukotić, Milan Roganović, Stefan Milić i Andrej Kostić, koji će se na leto preseliti u Milan.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu

 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Pročitajte više

Ostali sportovi

0 4

Prvi direktan rusko-američki megdan otkako je počeo rat u Ukrajini! Rusija slavi, Amerika na kolenima

Otkako je počeo rat u Ukrajini, a ima tome već više od četiri godine, Rusija je bila (i ostala) pod mnogim sankcijama. Sport je bio sastavni deo njih, ali kako polako popuštaju te stege, prvi put se desio rusko-američki okršaj a da ruski sportisti mogu da nastupaju pod svojim nacionalnim simbolima. Istovremeno - desila su se na istom mestu i dva srpsko-hrvatska duela.

15. 04. 2026. u 17:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Kao da se ništa nije desilo: Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger objavama oduševili mnoge!

