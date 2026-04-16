Ceo svet gleda i ne veruje! Real Madrid zbog Novaka Đokovića izbačen sa Santijago Bernabeua

TENIS ovo ne pamti!

FOTO: Tanjug/AP Photo/Armin Durgut

Legendarni stadion Santjago Bernabeu, dom fudbalera Real Madrida, biće privremeno pretvoren u trening centar za masters turnir Mutua Madrid Open, gde će se od 23. do 30. aprila za mečeve pripremati najveće zvezde svetskog tenisa.

Fudbalski hram u prestonici Španije doživeće transformaciju kakva se ne pamti. Umesto Kilijana Mbapea, Vinisijus Žuniora, na tom mestu će trenirati Novak Đoković, Karlos Alkaraz, Janik Siner i Arina Sabalenka.

Ova inicijativa predstavlja istorijski korak za turnir, grad i sam stadion, spajajući tradiciju tenisa sa univerzalnom dimenzijom jednog od najpoznatijih sportskih objekata na planeti. Glavni mečevi turnira i dalje će se igrati u kompleksu Kaha Mahika, ali će igrači dobiti dodatni, vrhunski prostor za pripremu.

Ključni element koji omogućava ovu impresivnu promenu je najsavremeniji pokretni teren stadiona Bernabeu, centralna tačka renoviranja vrednog milijardu dolara koje je završeno krajem 2023. godine. Ovaj sistem deli fudbalski travnjak na šest ogromnih sekcija i skladišti ih pod zemljom u svojevrsnom stakleniku sa kontrolisanim uslovima.

Kada se trava bezbedno ukloni, na betonskoj podlozi biće postavljeni tereni sa šljakom, napravljeni tako da u potpunosti imitiraju uslove za igru u Kaha Mahika kompleksu.

Odluka je doneta i iz praktičnih razloga. Stadion se nalazi na samo nekoliko minuta od hotela u kojem su smešteni igrači, što im značajno olakšava logistiku. Plan je omogućen i zahvaljujući rasporedu Real Madrida, koji će u tom periodu igrati tri vezane utakmice u gostima, protiv Betisa, Espanjola i Barselone.

Direktor turnira i nekadašnji teniser Felisijano Lopez ističe praktičnu svrhu ovog poteza.

​- Zaista je uzbudljivo što ćemo imati pravi teniski teren na najlegendarnijem stadionu na svetu. Cilj je da imamo adekvatan trening teren koji im pomaže – ovo nije samo marketinška prilika – rekao je Lopez.