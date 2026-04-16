Nikola Jokić je najbolji košarkaš NBA lige! Pala konačna odluka, stigai i dokaz

16. 04. 2026. u 07:06

Никола Јокић је најбољи кошаркаш НБА лиге! Пала коначна одлука, стигаи и доказ

Foto: Tanjug/AP Photo/David Zalubowski)

Novinari su dali svoju reč ko je za njih najbolji košarkaš današnjice i trenutni MVP NBA lige.  U anketi koju je sproveo portal " SportingNews " u Americi su rezultati neverovatni.

Naime, pozvali su 53 novinara i postavili im jedno pitanje - ko je najbolji košarkaš u NBA ligi. I ubedljivo je pobedio Nikola Jokić!

U anketi koju je napravio spomenuti portal glasovi su prilično jasni. Čak 35 novinara (66 odsto) je glasalo za Jokića. Njih 10 za Šeja (18,9 odsto), a osmoro za Vembanjamu (15,1 odsto). Dakle, kada bi se njihovi glasovi spojili i duplirali, tek tada bi bili ispred Srbina.

Nažalost, sve smo bliži i konačnoj zvaničnoj odluci gde će Ameri izbaciti Srbina i staviti Šeja Gildžesa Aleksandera za zvaničnog MVP NBA lige.

Prvi direktan rusko-američki megdan otkako je počeo rat u Ukrajini! Rusija slavi, Amerika na kolenima

Otkako je počeo rat u Ukrajini, a ima tome već više od četiri godine, Rusija je bila (i ostala) pod mnogim sankcijama. Sport je bio sastavni deo njih, ali kako polako popuštaju te stege, prvi put se desio rusko-američki okršaj a da ruski sportisti mogu da nastupaju pod svojim nacionalnim simbolima. Istovremeno - desila su se na istom mestu i dva srpsko-hrvatska duela.

15. 04. 2026. u 17:41

Udar na srpske svetinje: Kako je mržnja prema državi i SPC pretvorila Novi Sad u poporište napada

