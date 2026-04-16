Nikola Jokić je najbolji košarkaš NBA lige! Pala konačna odluka, stigai i dokaz

(NE)očekivano!

Novinari su dali svoju reč ko je za njih najbolji košarkaš današnjice i trenutni MVP NBA lige. U anketi koju je sproveo portal " SportingNews " u Americi su rezultati neverovatni.

Naime, pozvali su 53 novinara i postavili im jedno pitanje - ko je najbolji košarkaš u NBA ligi. I ubedljivo je pobedio Nikola Jokić!

U anketi koju je napravio spomenuti portal glasovi su prilično jasni. Čak 35 novinara (66 odsto) je glasalo za Jokića. Njih 10 za Šeja (18,9 odsto), a osmoro za Vembanjamu (15,1 odsto). Dakle, kada bi se njihovi glasovi spojili i duplirali, tek tada bi bili ispred Srbina.

Nažalost, sve smo bliži i konačnoj zvaničnoj odluci gde će Ameri izbaciti Srbina i staviti Šeja Gildžesa Aleksandera za zvaničnog MVP NBA lige.