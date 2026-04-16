Fudbalski zemljotres! Žoze Murinjo se vraća u Premijer ligu

16. 04. 2026. u 06:56

KAKO bi ovo puklo!

Фудбалски земљотрес! Жозе Мурињо се враћа у Премијер лигу

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia

Žoze Murinjo je ozbilja kandidat da preuzme Njukasl junajted ako uprava odluči da smeni Edija Haua.

Prema informacijama transfer stručnjaka Aleksa Kruka, Murinjo je spreman kao "zapeta puška" da stigne na Ostrvo.

Kruk je dodao da je aktuelni trener Benfike u dobrim odnosima sa sportskim direktorom Denom Ešvortom još iz vremena u Čelsiju i da želi povratak u Premijer ligu jer smatra da tamo ima nedovršenog posla.

Inače, Njukasl se trenutno nalazi oko sredine tabele, a sezonu su obeležile promenljive igre i brojne povrede važnih igrača. Vlasnici iz saudijskog PIF imaju visoke ciljeve, pa bi izostanak plasmana u evropska takmičenja mogao da ugrozi poziciju sadašnjeg menadžera.

Podsećanja radi, Murinjo je u Engleskoj vodio Čelsi, Mančester junajted i Totenhem, a poznat je i po velikom poštovanju prema legendarnom igraču Njukasla, seru Bobiju Robsonu, sa kojim je sarađivao na početku karijere u Barseloni.

Prvi direktan rusko-američki megdan otkako je počeo rat u Ukrajini! Rusija slavi, Amerika na kolenima
Prvi direktan rusko-američki megdan otkako je počeo rat u Ukrajini! Rusija slavi, Amerika na kolenima

Otkako je počeo rat u Ukrajini, a ima tome već više od četiri godine, Rusija je bila (i ostala) pod mnogim sankcijama. Sport je bio sastavni deo njih, ali kako polako popuštaju te stege, prvi put se desio rusko-američki okršaj a da ruski sportisti mogu da nastupaju pod svojim nacionalnim simbolima. Istovremeno - desila su se na istom mestu i dva srpsko-hrvatska duela.

15. 04. 2026. u 17:41

Išla sam kod psihoterapeuta: Anica Lazić progovorila o nasilju koje je doživela - Lazar mi je bio velika podrška

Išla sam kod psihoterapeuta: Anica Lazić progovorila o nasilju koje je doživela - "Lazar mi je bio velika podrška"