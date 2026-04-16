Fudbalski zemljotres! Žoze Murinjo se vraća u Premijer ligu
KAKO bi ovo puklo!
Žoze Murinjo je ozbilja kandidat da preuzme Njukasl junajted ako uprava odluči da smeni Edija Haua.
Prema informacijama transfer stručnjaka Aleksa Kruka, Murinjo je spreman kao "zapeta puška" da stigne na Ostrvo.
Kruk je dodao da je aktuelni trener Benfike u dobrim odnosima sa sportskim direktorom Denom Ešvortom još iz vremena u Čelsiju i da želi povratak u Premijer ligu jer smatra da tamo ima nedovršenog posla.
Inače, Njukasl se trenutno nalazi oko sredine tabele, a sezonu su obeležile promenljive igre i brojne povrede važnih igrača. Vlasnici iz saudijskog PIF imaju visoke ciljeve, pa bi izostanak plasmana u evropska takmičenja mogao da ugrozi poziciju sadašnjeg menadžera.
Podsećanja radi, Murinjo je u Engleskoj vodio Čelsi, Mančester junajted i Totenhem, a poznat je i po velikom poštovanju prema legendarnom igraču Njukasla, seru Bobiju Robsonu, sa kojim je sarađivao na početku karijere u Barseloni.
