Denver u panici! Zbog čega je Nikola Jokić odbio 212 miliona evra? Oglasio se sada i menadžer srpskog košarkaša

NIKOLA Jokić ove sezone pravi čuda!

Centar Denvera Nagetsa je prvi koškaš u istoriji najjače košarkaške lige na svetu koji je prvi po skokovima i asistencijama. Uz proseke od 12,9 skokova i 10,9 asistencija po utakmici u sezoni 2025/26, Srbin je zvanično postao prvi igrač u istoriji NBA lige koji je predvodio ligu u obe statističke kategorije u jednoj sezoni.

Takođe, Nikola drugu godinu uzastopno završava sa tripl-dabl prosekom i jedini je centar koji je to uspeo u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu. Jokić je sezonu završio sa 27,8 poena, 12,9 skokova i 10,9 asistencija prosečno. Prošle sezone je bio na 29,6 poena, 12,7 skokova i 10,2 asistencije kada je postao prvi centar koji je prvi deo sezone završio sa tripl-dabl prosečno.

Nagetsi su zauzeli treće mesto na Zapadnoj konferenciji. U plej-of ulaze sa 12 uzastopnih pobeda, što je najduži niz u Jokićevoj karijeri, a Denver pohod na novu titulu počinje od Minesote. A Nikola još uvek nema produžen ugovor sa Denverom. O čemu se radi?

Naime, njbolji igrač NBA lige pre godinu dana je zatresao Kolorada kada je odbio priča sa čelnicima Denvera o novom ugovoru. Ali, sad će umesto 212 miliona moći da zaradi 293,4 miliona dolara i stavi potpis na ugovor od četiri godine.

Jokićev agent je otkrio da razgovora o produžetku ugovora sa Denver Nagetsima još nije bilo, jer je sezona u toku.

- Tokom sezone, fokus je samo na košarci, pobeđivanju utakmica i nastojanju da se osvoji još jedna MVP titula. Svi razgovori oko ugovora, biće obavljeni pozavršetku sezone. Praktično, nismo ni pričali o toj temi - rekao je za "Front Office Sports News" Miško Ražnatović.

Kako su tada preneli američki mediji srpski reprezentativac je obavestio čelnike kluba da ne namerava da potpiše produženje ugovora iako je novi trogodišnji ugovor trebalo je da bude čista formalnost. Jokić je odbio to da uradi i odlučio da sačeka leto 2026. godine. Jokićev potez da sačeka narednu godinu nije bio samo finansijske prirode, ali će sad moći da potpiše unosniji ugovor prema kojem će dobiti 292 miliona dolara, što je čak 80 miliona više nego da je stavio paraf 2025.

Odluka srpskog asa da prolongira produžetak saradnje bio je na naki način pritisak na franšizu da dovede adekvatna pojačanja, što su Nagetsi i uredili prošlog leta, pa su sad među favoritima za osvanaje titule u NBA. Malo je verovatno da će se desiti, ali moramo da pomeneomo, ako do dogovora ne dođe, leto 2026. poslednje je tokom kojeg Nagetsi mogu da dobiju nešto za najdominantnijeg igrača lige. Već 2027. godine Jokić bi mogao da ode kao slobodan igrač.

Jokićev trenutni ugovor, potpisan 2022. godine, važi do 2028. godine i vredan je 276 miliona dolara. Uključuje opciju igrača za sezonu 2027/2028, što mu omogućava da postane slobodan agent u leto 2027. godine, pa ne čudi što klubovi vrebaju šansu da dovede u svoje redove trenutno najboljeg košarkaša na svetu.