Svet

Kijev udarna pesnica Evrope: Ruski šef diplomatije "dešifrovao" želje Vašingtona i Brisela

NA Zapadu planiraju da naprave novi vojni blok u kome bi Ukrajina igrala glavnu ulogu. Predsednik Vladimir Zelenski govori da će Ukrajina da štiti Evropu od Rusije.

Кијев ударна песница Европе: Руски шеф дипломатије дешифровао жеље Вашингтона и Брисела

Foto: AP

Amerika hoće da prebaci na Evropu odgovornost za zaustavljanje Rusije, da bi se SAD usredsredile na Kinu. Osim toga, Vašington na sve načine kultiviše procese militarizacije Evrope da skine sa sebe odgovornost za njenu bezbednost, da Evropa bude odgovorna za ukrajinski konflikt.

Rekao je ovo novinarima ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov na kraju dvodnevne posete Kini.

Početkom aprila predlog bivšeg specijalnog izaslanika predsednika SAD za Ukrajinu Kita Keloga Evropljanima da razmisle o formiranju nove vojne alijanse u kojoj bi bila i Ukrajina, Lavrov smatra alternativom širenja NATO. Generalni sekretar NATO Mark Rute je prethodno kazao da o ulasku Ukrajine u NATO i dalje nema jedinstvenog stava, ali je govorio i o prevelikoj zavisnosti od SAD. Zauzima se za veće vođstvo Evrope, a navodno taj plan podržavaju Nemačka, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Poljska i nordijske zemlje.

Pritom, nemački kancelar Fridrih Merc je najotvoreniji pobornik pomoći Ukrajini da nastavi rat protiv Rusije. Početkom ove nedelje Zelenski je u Nemačkoj potpisao 10 međudržavnih dogovora o saradnji.

- Među evropskim zemljama Nemačka je na prvom mestu po pomoći Ukrajini u sferi odbrane. Prikazali su nam sedam tipova dronova koji su proizvedeni u zajedničkim kompanijama Ukrajine i Nemačke - kazao je Zelenski.

Ministar odbrane Ukrajine Mihail Fjodorov kaže da je novi paket nemačke pomoći Ukrajini vredan četiri milijarde evra. Potpisani dogovori bi trebalo da doprinesu jačanju ukrajinske PVO, povećanju broja dronova, kao i mogućnostima Ukrajine da gađa ciljeve u dubini Rusije.

Nemačka će finansirati kupovinu čak 400 raketa za sisteme "Patriot" za Ukrajinu. Takođe će platiti i 36 PVO sistema IRIS-T. Nova fabrika će praviti pet hiljada dronova koji će koristiti veštačku inteligenciju.

Ukrajina će dobiti milijardu evra vrednu vojnu pomoć i od Španije i Belgije.

Otkako je počeo rat u Ukrajini, a ima tome već više od četiri godine, Rusija je bila (i ostala) pod mnogim sankcijama. Sport je bio sastavni deo njih, ali kako polako popuštaju te stege, prvi put se desio rusko-američki okršaj a da ruski sportisti mogu da nastupaju pod svojim nacionalnim simbolima. Istovremeno - desila su se na istom mestu i dva srpsko-hrvatska duela.

