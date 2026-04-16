Nije Slavko kriv: "Kamavinga je glupi idiot"!

Drama u Minhenu! Slavko Vinčić i Eduardo Kamavinga su u centru pažnje!

Naime, posle eliminacije od Bajerna, fudbaler Reala žestoku su napali sudiju Vinčića, smatrajući da je prestrogo isključio Kamavingu, koji je napravio prekršaj, a zatim u uzeo loptu zbog čega mu je slovenački arbitar pokazao drugi žuti karton.

Ipak, nekadašnji holandski as i fudbaler Reala, Vesli Snajder, kaže da nije sudija kriv, već je prozvao francuskog igrača.

- Glupi idiote! Radiš ovo nakon što si već dobio žuti karton. Na ovom nivou, to je jednostavno glupo. Znate li šta bi igrači Real Madrida trebalo da urade posle utakmice? Trebalo bi da u svlačionici istresu sav svoj bes na njemu, a ne da krive sudije - rekao je Snajder posle meča.

🚨🗣️ Sneijder: "Camavinga is STUPID! You know what those Real Madrid players should have done after the FT whistle? They should have ran to the dressing room and shown their anger to Camavinga instead!" pic.twitter.com/VcxTwANZab — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 15, 2026