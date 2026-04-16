Nije Slavko kriv: "Kamavinga je glupi idiot"!
Drama u Minhenu! Slavko Vinčić i Eduardo Kamavinga su u centru pažnje!
Naime, posle eliminacije od Bajerna, fudbaler Reala žestoku su napali sudiju Vinčića, smatrajući da je prestrogo isključio Kamavingu, koji je napravio prekršaj, a zatim u uzeo loptu zbog čega mu je slovenački arbitar pokazao drugi žuti karton.
Ipak, nekadašnji holandski as i fudbaler Reala, Vesli Snajder, kaže da nije sudija kriv, već je prozvao francuskog igrača.
- Glupi idiote! Radiš ovo nakon što si već dobio žuti karton. Na ovom nivou, to je jednostavno glupo. Znate li šta bi igrači Real Madrida trebalo da urade posle utakmice? Trebalo bi da u svlačionici istresu sav svoj bes na njemu, a ne da krive sudije - rekao je Snajder posle meča.
Arteta sija od sreće: Drugo uzastopno polufinale Lige šampiona je posebna stvar
16. 04. 2026. u 10:25
Nikola Jokić postao besmrtan! Dok se drugi bore za jedan trofej, Srbin kući odneo dva
16. 04. 2026. u 10:12
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!
Bajern Minhen i Real Madrid odmeriće snage u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), a Bavarci na "Alijanc areni" brane minimalnu prednost iz prvog meča koji je bio jedna od najboljih utakmica ovogodišnjeg izdanja najjačeg klupskog takmičenja.
15. 04. 2026. u 07:15
Prvi direktan rusko-američki megdan otkako je počeo rat u Ukrajini! Rusija slavi, Amerika na kolenima
Otkako je počeo rat u Ukrajini, a ima tome već više od četiri godine, Rusija je bila (i ostala) pod mnogim sankcijama. Sport je bio sastavni deo njih, ali kako polako popuštaju te stege, prvi put se desio rusko-američki okršaj a da ruski sportisti mogu da nastupaju pod svojim nacionalnim simbolima. Istovremeno - desila su se na istom mestu i dva srpsko-hrvatska duela.
15. 04. 2026. u 17:41
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
