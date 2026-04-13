ZA POZORIŠNE SLADOKUSCE: "Noć bogova" i "Frenki i DŽoni" u Paraćinu i Ćupriji

Zorana Rašić

13. 04. 2026. u 13:00

USTANOVE kulture iz dva susedna pomoravska grada, Paraćina i Ćuprije, najavile su dve odlične predstave ove sedmice za pozorišne sladokusce u kojima igraju poznati srpski glumci.

Foto: Fejsbuk/Pozorište Paraćin

Na sceni paraćinskog pozorišta u četvrtak, 16. aprila, gostovaće predstava „Noć bogova“ u kojoj igraju Vojin Ćetković, Dejan Lutkić, Nebojša Ilić. U pitanju je tragikomedija sa elementima farse, a uloga kralja Luja XIV poverena je Ćetkoviću.

Dve večeri kasnije, 18. aprila, na sceni Osnovno-muzičke škole „Dušan Skovran“ u Ćupriji posetioci će moći da pogledaju romantičnu komediju u izvođenju Slobode Mićalović i Igora Đorđevića u organizaciji tamošnje Ustanove kulture.

Foto: Fejsbuk/Ustanova kulture

 

Obe predstave počinju u 20 sati.

