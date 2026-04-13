" GOSPOD NIKAD NEĆE OSTAVITI LJUDE": Tradicionalni vaskršnji ručak u Narodnoj kuhinji Eparhije bačke (FOTO)

NA dan praznovanja Vaskrsenja Hristovog, u nedelju, 12. aprila, Narodna kuhinja Eparhije bačke je u svojim prostorijama priredila vaskršnji ručak za korisnike narodne kuhinje, beskućnike i sve potrebite koji su se za vreme vaskršnje trpeze našli pored hrama Vaznesenja Gospodnjeg, na naselju Klisa u Novom Sadu.

Eparhija bačka

- Korisnicima Narodne kuhinje kojima se redovno dostavlja obrok je takođe dostavljen vaskršnji ručak. I ove godine, praznični obrok nije bio samo izraz brige za telesne potrebe, već pre svega svedočanstvo zajedništva, pažnje i hrišćanske ljubavi koja se projavljuje delom. U pripremi vaskršnje trpeze, pored volontera Dobrotvorne ustanove, učestvovali su i brojni dobrotvori, čija nesebična pomoć omogućava da ova služba milosrđa neprekidno traje.

Narodna kuhinja Eparhije bačke osnovana je sa blagoslovom mitropolita bačkog Irineja, a počela je sa radom 9. novembra 2020. godine. U Narodnoj kuhinji Eparhije bačke do sada je podeljeno više od 260.000 obroka, a trenutno ima 195 korisnika.

Dobrotvorna ustanova Eparhije bačke zahvaljuje svim volonterima, dobrotvorima i priložnicima iz zemlje i rasejanja koji pomažu rad Narodne kuhinje, uz molitvene želje da im Vaskrsli Hristos podari mir, snagu i izobilje nebeskih i zemaljskih dobara.