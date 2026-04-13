JAGODINA DOBILA NOVU GRADONAČELNICU: Dr Jasmina Spasojević izabrana na sednici Skupštine grada (FOTO)

Zorana Rašić

13. 04. 2026. u 13:29

DR Jasmina Spasojević, sa liste SPS-Jedinstvena Srbija nova je gradonačelnica Jagodine nakon što je tajnim glasanjem izabrana na tu funkciju glasovima svih 15 odbornika koji su prisustvovali 17. vanrednoj sednici Skupštine grada Jagodine.

Foto: Aleksandar Dobrosavljević

Pre ovog zasedanja, održanog pred početak vaskršnjeg praznovanja, održana je i 16. redovna sednica Skupštine na kojoj su odbornici konstatovali prestanak mandata dotadašnje čelnice Jagodine Gordane Jovanović, kao i mandata njenog zamenika i članova Gradskog veća. Jovanovićeva je ostavku obrazložila ličnim, odnosno zdravstvenim razlozima.

Foto: Aleksandar Dobrosavljević

Za zamenika gradonačelnice tajnim glasanjem je izabrana Snežana Bošković, a za članstvo u Gradskom veću Dalibor Marković Palma, Životije Jovanović, dr Miroslav Marjanović, Saša Spasić, Zoran Vasić, Matija Ivić, Radosav Jeftić, Milan Ilić i Dušan Todorović.

- Nastavljamo sa radom, kao i do sada, vodeći se vizijom i politikom koju je vodio i naš predsednik Dragan Marković Palma – poručila je nova gradonačelnica u svom obraćanju,  zahvalivši se na ukazanom poverenju.

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

