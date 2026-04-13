JAGODINA DOBILA NOVU GRADONAČELNICU: Dr Jasmina Spasojević izabrana na sednici Skupštine grada (FOTO)

DR Jasmina Spasojević, sa liste SPS-Jedinstvena Srbija nova je gradonačelnica Jagodine nakon što je tajnim glasanjem izabrana na tu funkciju glasovima svih 15 odbornika koji su prisustvovali 17. vanrednoj sednici Skupštine grada Jagodine.

Foto: Aleksandar Dobrosavljević

Pre ovog zasedanja, održanog pred početak vaskršnjeg praznovanja, održana je i 16. redovna sednica Skupštine na kojoj su odbornici konstatovali prestanak mandata dotadašnje čelnice Jagodine Gordane Jovanović, kao i mandata njenog zamenika i članova Gradskog veća. Jovanovićeva je ostavku obrazložila ličnim, odnosno zdravstvenim razlozima.

Za zamenika gradonačelnice tajnim glasanjem je izabrana Snežana Bošković, a za članstvo u Gradskom veću Dalibor Marković Palma, Životije Jovanović, dr Miroslav Marjanović, Saša Spasić, Zoran Vasić, Matija Ivić, Radosav Jeftić, Milan Ilić i Dušan Todorović.

- Nastavljamo sa radom, kao i do sada, vodeći se vizijom i politikom koju je vodio i naš predsednik Dragan Marković Palma – poručila je nova gradonačelnica u svom obraćanju, zahvalivši se na ukazanom poverenju.