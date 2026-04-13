JAGODINA DOBILA NOVU GRADONAČELNICU: Dr Jasmina Spasojević izabrana na sednici Skupštine grada (FOTO)
DR Jasmina Spasojević, sa liste SPS-Jedinstvena Srbija nova je gradonačelnica Jagodine nakon što je tajnim glasanjem izabrana na tu funkciju glasovima svih 15 odbornika koji su prisustvovali 17. vanrednoj sednici Skupštine grada Jagodine.
Pre ovog zasedanja, održanog pred početak vaskršnjeg praznovanja, održana je i 16. redovna sednica Skupštine na kojoj su odbornici konstatovali prestanak mandata dotadašnje čelnice Jagodine Gordane Jovanović, kao i mandata njenog zamenika i članova Gradskog veća. Jovanovićeva je ostavku obrazložila ličnim, odnosno zdravstvenim razlozima.
Za zamenika gradonačelnice tajnim glasanjem je izabrana Snežana Bošković, a za članstvo u Gradskom veću Dalibor Marković Palma, Životije Jovanović, dr Miroslav Marjanović, Saša Spasić, Zoran Vasić, Matija Ivić, Radosav Jeftić, Milan Ilić i Dušan Todorović.
- Nastavljamo sa radom, kao i do sada, vodeći se vizijom i politikom koju je vodio i naš predsednik Dragan Marković Palma – poručila je nova gradonačelnica u svom obraćanju, zahvalivši se na ukazanom poverenju.
„SPENS U OBJEKTIVU FOTOGRAFA“ : Izložba radova Martina Candira i Filipa Bakića
13. 04. 2026. u 14:30
VASKRŠNjA ČAROLIJA UČENIKA ETŠ: Mladi Paraćinci ofarbali više od 1.000 jaja (FOTO)
13. 04. 2026. u 13:56
ZA POZORIŠNE SLADOKUSCE: "Noć bogova" i "Frenki i Džoni" u Paraćinu i Ćupriji
13. 04. 2026. u 13:00
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39
