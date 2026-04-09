BESPOVRATNA SREDSTVA ZA 230 DOMAĆINSTAVA: Novosađanima uručeni ugovori o subvencijama za energetsku sanaciju stanova i kuća

ČLANICA novosadskog Gradskog veća za ekologiju, energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine Vanja Petković uručila je danas 230 ugovora građanima koji su na konkursu dobili bespovratna sredstva za energetsku sanaciju kuća i stanova.

Grad Novi Sad

- Grad Novi Sad, u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike, nastavlja da sprovodi mere unapređenja energetske efikasnosti domaćinstava čime se značajno doprinosi smanjenju potrošnje energije i zaštiti životne sredine – istakla je Vanja Petković.

Podsetivši na to da je od 2021. godine do danas, kroz programe koje Grad realizuje saradnji sa resornim ministarstvom, subvencije za mere energetske sanacije dobilo više od 1.000 domaćinstava, ona je navela da su ukupna dosadašnja ulaganja u te programe premašila 150 miliona dinara što, kako je dodala, potvrđuje posvećenost Grada dugoročnom unapređenju kvaliteta stanovanja i energetske održivosti.

Finansijska podrška je i u ovom ciklusu data građanima za zamenu stolarije, unapređenje termoizolacije objekata, efikasnije sisteme grejanja, kao i za ugradnju solarnih panela.

Ovog puta je poseban akcenat dat na podršku socijalno ranjivim kategorijama stanovništva.

- Tako će još 33 građana po prvi put imati mogućnost da ostvare ovu podršku pod povoljnijim uslovima, pri čemu Ministarstvo subvencioniše do 90 odsto vrednosti investicije – precizirala je Petkovićeva.