MLADI ASOVI NA POTEZU: Vrnjačka Banja domaćin Svetskog šampionata u šahu

Potvrđujući epitet „kraljice šaha“ u regionu i svetske prestonice šahovskih talenata, Vrnjačka Banja će od 14. do 21. aprila biti domaćin FIDE Svetskog prvenstva za mlade u ubrzanom i brzopoteznom šahu.

G.Šljivić

U organizaciji Šahovskog saveza Srbije i uz podršku lokalne samouprave, tako će na jednom od najprestižnijih i najmasovnijih takmičenja u FIDE kalendaru, u Vrnjačkoj Banji snage za šahovskim tablama odmeriti više od 400 najtalentovanijih mladih igrača iz svih krajeva sveta, u uzrasnim kategorijama od 8 do 18 godina.