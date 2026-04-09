VASKRSU U SUSRET: Đačka priredba i radionica u paraćinskoj školi (FOTO)

POVODOM najradosnijeg hrišanskog praznika u paraćinskim školama organizovane su različite đačke aktivnosti, a u jednoj od njih, u OŠ „Stevan Jakovljević“, održana je, između ostalog, svečana priredba.

Prikazana je pozorišna predstava "Vaskršnje jutro" koju je režirala učiteljica Tatjana Spasić, a izveli su je učenici dramske sekcije. Nastupili su i članovi velikog i malog hora pod dirigentskim palicama Marije Veljković i Jelene Vukobratović.

Zanimljiv događaj organizovan je takođe u izdvojenom odeljenju te škole u Glavici, gde su učiteljice Ivana i Milica upriličile prelepu uskršnju radionicu u radosnom i podsticajnom okruženju, zajedno sa roditeljima i decom.