“LANE” UKIDA LISTU ČEKANJA: Ambasada SAD finansirala gradnju i opremanje novog vrtića u Valjevu

LISTE čekanja za upis u vrtiće u Valjevu više neće postojati, otvaranjem novog obdaništa "Lane", čiju je izgradnju i opremanje sa više od milion dolara finansirala Ambasada SAD kroz program humanitarne podrške Evropske komande Sjedinjenih Američkih Država (EUCOM). U novom vrtiću sa 11 savremeno opremljenih soba boraviće oko 250 mališana, a u punom kapacitetu počeće da radi za dva meseca, čim se završi prijem novih zaposlenih.

U pitanju je, kako je rečeno, najveći pojedinačni projekat koji je Evropska komanda američke vojske ikada finansirala u Srbiji.

Predstavlja deo šire podrške SAD Srbiji u okviru koje je od 2008. godine u različite humanitarne i projekte infrastrukture uloženo više od 16 miliona dolara.

- Kamen temeljac za objekat "Lane" položio je bivši ambasador SAD Kristofer Hil, čime je zaokružen trogodišnji ciklus u kom su u Valjevu otvorena tri nova vrtića od ukupno 14 u okviru Predškolske ustanove "Milica Nožica" i time će biti potpuno izbrisane liste čekanja za prijem dece u obdanište - podsetio je gradonačelnik Lazar Gojković. - Gradnja vrtića "Lane" jedan je od najznačajnijih projekata za Valjevo.

Gojković je rekao da je u toku konkurs za prijem 111 novih radnika u Predškolsku ustanovu "Milica Nožica". Oko 50 će biti raspoređeno u vrtić "Lane".

Rešen problem - ZAVRŠETKOM obdaništa "Lane", Valjevo se svrstava u red gradova koji su sistemski rešili jedan od najvećih problema roditelja, smeštaj dece u vrtić - naglasio je gradonačelnik Gojković. - Praktično, Valjevo je obezbedilo mesto u predškolskom sistemu za svako dete.

- Vrtić "Lane" simbol je nove vere odnosa između SAD i Srbije - rekao je prilikom obilaska ustanove Aleksandar Titolo, otpravnik poslova Ambasade SAD. - Naša vizija je postala stvarnost - bezbedno i moderno okruženje za učenje kakvo deca Valjeva i Srbije zaslužuju. Ovo je potvrda naše duboke posvećenosti dugoročnom partnerstvu sa Srbijom.