Srbija

DOSITEJEVA KUĆA U PLAVNU KOD KNINA: Promocija knjige MIlorada S. Kuraice u Narodnoj biblioteci u Požarevcu, u utorak, 31. marta

Ljiljana Preradović

29. 03. 2026. u 09:50

U NARODNOJ biblioteci "Ilija M. Petrović" u Požarevcu, u utorak, 31. marta u 18 časova, biće promovisana knjiga Dositejeva kuća u Plavnu kod Knina, autora Milorada S. Kuraice.

ДОСИТЕЈЕВА КУЋА У ПЛАВНУ КОД КНИНА: Промоција књиге МИлорада С. Кураице у Народној библиотеци у Пожаревцу, у уторак, 31. марта

FOTO: Plakat

Gosti na promociji biće akademik prof. dr Radmila Tonković, prof. dr Obrad Zelić i autor knjige mr  MIlorad S. Kuraica.

U muzičkom programu nastupiće Ljubomir Ljuba Manasijević, melod srpski,  pojac i kompozitor i Mala Cana i Andrija Bajić, narodni pevači.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
