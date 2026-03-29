DOSITEJEVA KUĆA U PLAVNU KOD KNINA: Promocija knjige MIlorada S. Kuraice u Narodnoj biblioteci u Požarevcu, u utorak, 31. marta
U NARODNOJ biblioteci "Ilija M. Petrović" u Požarevcu, u utorak, 31. marta u 18 časova, biće promovisana knjiga Dositejeva kuća u Plavnu kod Knina, autora Milorada S. Kuraice.
Gosti na promociji biće akademik prof. dr Radmila Tonković, prof. dr Obrad Zelić i autor knjige mr MIlorad S. Kuraica.
U muzičkom programu nastupiće Ljubomir Ljuba Manasijević, melod srpski, pojac i kompozitor i Mala Cana i Andrija Bajić, narodni pevači.
