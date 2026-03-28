BUDUĆI FRIZERI I MANIKIRI U PARAĆINU: Otvorena dva republička takmičenja srednjoškolaca (FOTO)

DRŽAVNI sekretar u Ministarstvu prosvete Borko Petrović otvorio je danas dva državna takmičenja u Paraćinu koja se održavaju pod pokroviteljstvom tog ministarstva – 26. Republičko takmičenje i smotru učenika ženskih i muških frizera i 17. Republičko takmičenje i smotru učenika manikira.

Petrović je, između ostalog, rekao da oko 75 odsto učenika bira srednje stručne škole u kojima postoji oko sto različitih obrazovnih profila.

- Danas smo ovde da slavimo kreaciju, maštovitost, veštine i znanje naših đaka koji će se pokazati na ovom zaista masovnom takmičenju. Profesorima i mentorima zahvaljujem na ogromnom trudu koji će se danas videti sigurno, a svim takmičarima želim puno sreće u radu i sjajne rezultate.

Za kreiranje lepote neophodni su talenat, posvećenost i umetnost veštih ruku koje svakim detaljem znaju da naprave savršenstvo, kako će danas do kraja dana i sutra pokazati najbolji učenici obrazovnih profila frizer i manikir iz cele Srbije koji učestvuju na ovom takmičenju.

U saradnji sa Poslovnim udruženjem škola ličnih usluga, oba takmičenja realizuje paraćinska Tehnološka škola. Zbog velikog broja učesnika iz različitih krajeva Srbije iz čak trinaest obrazovnih ustanova, događaj se organizuje u sali kompleksa „Prestiž“.

Predstavnici Saveza frizera Srbije na licu mesta prate regularnost takmičenja.

A kakve će sve frizure i atraktivne nokte imati modeli i koji su radovi najlepši – žiri će objaviti sutra, u nastavku ove dvodnevne manifestacije, kada će biti podeljene i nagrade.