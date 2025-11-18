BEZ STRUJE ČETIRI ULICE: Radovi na elektro-mreži u Leskovcu
Četiri ulice u Leskovcu sutra neće imati struju zbog najavljenih radova na rekonstrukciji distributivne elektroenergetske mreže, a sa ciljem unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom.
Struju, od osam do 15 časova, neće imati potrošači u ulicama: Kneza Miloša, Vlasinska, Ustanička, od broja osam do 20, kao i Obrada Lučića, od broja šest do 19.
U slučaju lošeg vremena radovi će biti odloženi, a o novom terminu potrošači će biti na vreme obavešteni.
Preporučujemo
SEKTOR ZA VANREDNE SITUACIJE MUP U VRANjU Počinje obuka 19. klase
18. 11. 2025. u 16:52
BAJATOVIĆ OTKRIO POTENCIJALNE KUPCE NIS-A: "Ruski kapital mora da bude anuliran"
DIREKTOR Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je večeras da prodaju NIS-a Rusima 2008. ne vidi kao loš poslovni potez, ali da ruski kapital u toj kompaniji mora da bude anuliran, jer NIS mora da nastavi da radi, a kao potencijalne kupce NIS-a vidi subjekte iz arapskih zemalja, ali ne isključuje ni evropske, ili američke kompanije.
18. 11. 2025. u 22:27
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)