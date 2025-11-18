Srbija

BEZ STRUJE ČETIRI ULICE: Radovi na elektro-mreži u Leskovcu

Игор Митић
Igor Mitić

18. 11. 2025. u 13:28

Četiri ulice u Leskovcu sutra neće imati struju zbog najavljenih radova na rekonstrukciji distributivne elektroenergetske mreže, a sa ciljem unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom.

БЕЗ СТРУЈЕ ЧЕТИРИ УЛИЦЕ: Радови на електро-мрежи у Лесковцу

foto: I.Mitić

Struju, od osam do 15 časova, neće imati potrošači u ulicama: Kneza Miloša, Vlasinska, Ustanička, od broja osam do 20, kao i Obrada Lučića, od broja šest do 19.

U slučaju lošeg vremena radovi će biti odloženi, a o novom terminu potrošači će biti na vreme obavešteni.

