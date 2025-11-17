Srbija

ROĐENO 27 BEBA: Lepa vest iz Zrenjanina 

Bogoljub Grujić

17. 11. 2025. u 10:20

PREMA podacima iz porodilišta Opšte bolnice Đorđe Joanović u Zrenjaninu, tokom protekle nedelje, od  7. do 14. novembra, rođeno je 27 beba.

РОЂЕНО 27 БЕБА: Лепа вест из Зрењанина 

Opšta bolnica Đorđe Joanović

Dečaci su prednjačili, uz jedanaest devojčica, svet je ugledalo šesnaest dečaka.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VRELE TENISERKE ZAPALILE INTERNET: Arina Sabalenka i Paula Badosa objavile fotografije SA PLAŽE

VRELE TENISERKE ZAPALILE INTERNET: Arina Sabalenka i Paula Badosa objavile fotografije SA PLAŽE