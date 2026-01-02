NAJMANjE 47 ljudi poginulo je u požaru 1. januara u švajcarskom skijalištu Kran-Montana. Do požara je došlo oko 1.30 sati tokom proslave Nove godine, a u požaru je povređeno više od 100 ljudi.

Foto: Jean-Christophe Bott/Keystone via AP Tanjug

Direktor bolnice: Lečenje povređenih u Švajcarskoj bi moglo da traje mesecima

Lečenje povređenih u novogodišnjoj noći u Švajcarskoj moglo bi da potraje mesecima, izjavio je direktor bolnice u Sionu Erik Bonven.

On je rekao da je plan za vanredne situacije odmah aktiviran kada su pacijenti sa teškim opekotinama počeli da pristižu u novogodišnjoj noći.

Foto: Jean-Christophe Bott/Keystone via AP Tanjug

Tajani: Povrede preživelih u nesreći u Švajcarskoj su strašne, nemoguća identifikacija

Italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani izjavio je danas da neki koji su preživeli nesreću u baru u Kran Montani, još uvek ne mogu da se identifikuju jer su zadobili "strašne" povrede.

On je po dolasku u to švajcarsko mondensko mesto, rekao da se 13 državljana Italije i dalje nalazi u bolnici, kao i da je petoro od njih zadobilo "teške povrede i opekotine", prenosi Gardijan.

Dodao je i da se nakon razornog požara još šest italijanskih državljana vodi kao nestalo, kao i da je Italija ponudila odeljenja za opekotine u italijanskim bolnicama i poslala specijaliste za opekotine, psihologe i mrtvozornike da pomognu u identifikaciji žrtava.

Kako je rekao, tri od 115 povređenih nije identifikovano jer su njihove povrede preteške.

- Nadamo se da su među njima nestali Italijani. Povrede onih koji su preživjeli su takođe užasne - rekao je on.

GORELI NA TEMPERATURI OD 1.200 STEPENI

Vlada kantona Valais, kojem pripada švajcarsko skijalište Kran-Montana u kojem se dogodila nesreća, kao mogući uzrok požara navodi "flashover", paljenje lako zapaljivog materijala u zatvorenom prostoru, preneo je nemački "Špigl".

Flashover je fenomen u kojem se temperatura razvija do čak 1200 stepeni, što bi moglo da objasni toliki broj žrtava. Društvenim mrežama proširila se fotografija koja navodno prikazuje kako je tragedija počela - akteri slavlja drže šampanjce sa snažnim prskalicama pričvršćenim na boce.

MLADIĆ IZ SRBIJE POVREĐEN U TRAGEDIJI U ŠVAJCARSKOJ: Izgorele mu obe šake, ovako se spasao sigurne smrti

Mladić M. J. (23) rodom iz Srbije povređen je u požaru koji je izbio u novogodišnjoj noći u baru na skijalištu Kran-Montana u Švajcarskoj.

Vatra guta plafon, mladić pokušava da je ugasi

Novi snimak iz bara u švajcarskom skijalištu Kran-Montana prikazuje sekunde pre nego što se požar razbuktao i odneo najmanje 47 života.

Na snimku, koji kruži mrežama, vidi se vatra na plafonu, kako se širi sve brže, dok jedan od gostiju pokušava da je ugasi.

#CransMontanaFire: Tragedy strikes at Swiss ski resort! Fire at Le Constellation bar kills 40, injures 115+ during New Year's bash. Police rule out terrorism, investigation underway. Emergency services rush to scene. #SwitzerlandBlast #Switzerland pic.twitter.com/BWLirDV868 — Lokmat Times Nagpur (@LokmatTimes_ngp) January 2, 2026

"MI SE NADAMO DA JE STEFAN ŽIV" Oglasila se rođaka Srbina nestalog u Švajcarskoj

On je kobne noći bio u lokalu u kojem je došlo do stravičnog požara i vodi se kao nestao. Njegova rođaka se oglasila i poručila da se porodica nada da je živ i da će uskoro biti pronađen.

Foto: Printsreen/Društvene mreže Stefan Ivanović

- Nemamo nikakvu informaciju o Stefanu od te noći. Švajcarska je dovoljno jaka i uređena zemlja i verujemo da će se uskoro pojaviti neka informacija o Stefanu.

Povređeno 13 Italijana, šest se vodi kao nestalo

Italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani stigao je u Kran-Montanu kako bi "posetio porodice italijanskih građana uključenih u tragični požar".

Prema još jednom ažuriranju na televiziji, italijansko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da su od 19 Italijana za koje se sada zna da su učestvovali u katastrofi, tri pacijenta prebačena u bolnicu Niguarda u Lombardiji, 10 je hospitalizovano negde drugde, a šest se još uvek vodi kao nestalo.

Vlasnica bila u baru u trenutku izbijanja stravičnog požara

Vlasnici bara "Le Constellation" u poznatom švajcarskom skijalištu Kran-Montana, u kojem se u novogodišnjoj noći dogodila tragedija, živi su, objavili su francuski mediji.

Reč je o Džesiki i Žaku Moretiju, poreklom s Korzike.

🔴 INFO - #Suisse : #LeConstellation, bar ravagé par l'incendie meurtrier de Crans-Montana le 1er janvier 2026, avait été ouvert en décembre 2015 par Jacques #Moretti et son épouse Jessica (📸) figures de l'hôtellerie suisse. L'établissement accueillait des jeunes de moins de 18… pic.twitter.com/8xRGHZFbcq — FranceNews24 (@FranceNews24) January 2, 2026

Uviđaj i dalje traje na mestu stravičnog požara

U klubu u kojem je došlo do stravičnog požara i dalje traje uviđaj, a ispred njega se nalazi policija.

Stravične scene iz izgorelog bara u Švajcarskoj - Teško je identifikovati ljude

Četrdeset sedam ljudi je poginulo, a 115 je povređeno u požaru koji se dogodio tokom dočeka Nove godine u baru na luksuznom skijalištu Krans-Montana na jugozapadu Švajcarske. Među onima koji se vode kao nestali u požaru je i Srbin Stefan Ivanović (31) koji je radio kao obezbeđenje u tom lokalu.

Požar u baru "Le Constellation" izbio je u 1.30 časova. Vlasti su potvrdile da su se u baru nalazili ljudi različitih nacionalnosti. Glavna regionalna tužiteljka napomenula je da vlasti slučaj tretiraju kao požar i da je isključena mogućnost napada.

Le début de l incendie en Crans-Montana en Suisse c'est triste..... pic.twitter.com/So4kKQNNId — LObservateurSilencieux (@LeSilencieuxO) January 1, 2026

Srbin Stefan nestao nakon stravičnog požara

Srbin Stefan Ivanović (31) koji je u novogodišnjoj noći radio kao obezbeđenje u klubu u ekskluzivnom skijalištu Kran-Montana u Švajcarska koji je zadesila stvarična eksplozija i pozar, još uvek nije ponađen.

Porodica ovog mladića je očajna, jer nemaju nikakve informacije o Stefanu. Nadaju se bilo kakvim vestima, i apeluju na svakoga ko ima bilo kakav podatak o Stefanu da se javi.

Foto: Printsreen/Društvene mreže

Stefan, momak sa dvojnim državljanstvom, živi i radi u Švajcarskoj već više od dvadeset godina, a tokom dočeka bio je na svom radnom mestu.

Mladi Ivanovski nestao nakon stravičnog požara tokom dočeka u Švajcarskoj

Porodica i prijatelji uputili su hitan apel za pomoć javnosti nakon nestanka mladog Stivena Ivanovskog u Švajcarskoj. Njemu se gubi svaki trag nakon stravičnog požara tokom dočeka Nove godine.

Stiven je poslednji put viđen tokom požara koji je izbio 1. januara u 1.30 sati u baru "La Constellation" u luksuznom zimovalištu Kran-Montana.

Foto: Društvene mreže

Porodice tragaju za nestalom decom nakon požara u Kran-Montani: Brojni apeli kruže mrežama posle kobne noći

Malo se za sada zna o žrtvama, dok su društvene mreže pune apela o nestalim osobama, koje su kobne noći bile u baru.

Detaljne informacije o žrtvama su trenutno veoma oskudne. Međutim, pretpostavlja se da je mnogo mladih ljudi povređeno u katastrofi.

Glavna tužiteljka kantona: Utvrdićemo tačne okolnosti onoga što se dogodilo

Švajcarska policija upozorila je da bi moglo proći nekoliko dana ili čak nedelja da se identifikuju svi koji su poginuli u toj tragediji. T<čan broj ljudi koji su bili u baru kada je izbio požar ostaje nejasan, a policija nije precizirala koliko ih se još uvek vodi kao nestalo.

Glavna tužiteljka kantona Vale gde se nalazi Kran-Montana Beatris Pilud kazala je da su uloženi značajni resursi "kako bi se identifikovale žrtve i njihova tela što pre vratila porodicama".

Pilud je rekla da ne može komentarisati izveštaje da su upaljene prskalice uzrokovale požar.

"Istraga je u toku. Utvrdiće tačne okolnosti onoga što se dogodilo", rekla je, dodajući da će se ispitati i da li je bar ispunjavao sigurnosne standarde i imao potreban broj izlaza.

POZNATA PRVA ŽRTVA STRAVIČNOG POŽARA: Tinejdžer (17) stradao u Švajcarskoj

Prva žrtva stravičnog požara u Kran-Montani u Švajcarskoj identifikovana je kao 17-godišnji italijanski golfer Emanuel Galepini.

La Federazione Italiana Golf piange la scomparsa di Emanuele Galeppini, giovane atleta che portava con sé passione e valori autentici. In questo momento di grande dolore, il nostro pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene.



Emanuele, rimarrai per… pic.twitter.com/zFPW2Amcoi — Fed.Italiana Golf (@FederGolf) January 1, 2026

Njegovo ime objavio je Italijanski golf savez, koji je saopštio da žali zbog smrti "mladog sportiste koji je utelovljivao strast i istinske vrednosti".

KONOBARICE NOSILE "ZAPALjENI" ŠAMPANjAC PRE TRAGEDIJE: Isplivale stravične fotografije - Ovo je uzrok velike tragedije

Na društvenim mrežama kruže fotografije koje prikazuju atmosferu pre nego što je izbio požar u klubu u švajcarskom skijalištu Kran-Montana.

🇨🇭 Voilà d'où serait parti le feu qui a coûté la vie à plus de 40 personnes pour le moment à Crans Montana.



Toutes nos pensées pour les victimes et leurs familles.

Quelle catastrophe pour commencer 2026. 🕊😢



Crédit photo : BastionMediaFR #CransMontana pic.twitter.com/8W7YfGiLwk — Titou 🇨🇵 (@AmeFrancaiseFR) January 1, 2026

Na fotografijama se vide i nekoliko prskalica upaljenih blizu plafona.