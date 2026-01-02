uživoDAN NAKON VELIKE TRAGEDIJE U ŠVAJCARSKOJ: Srbinu izgorele obe šake
NAJMANjE 47 ljudi poginulo je u požaru 1. januara u švajcarskom skijalištu Kran-Montana. Do požara je došlo oko 1.30 sati tokom proslave Nove godine, a u požaru je povređeno više od 100 ljudi.
Direktor bolnice: Lečenje povređenih u Švajcarskoj bi moglo da traje mesecima
Lečenje povređenih u novogodišnjoj noći u Švajcarskoj moglo bi da potraje mesecima, izjavio je direktor bolnice u Sionu Erik Bonven.
On je rekao da je plan za vanredne situacije odmah aktiviran kada su pacijenti sa teškim opekotinama počeli da pristižu u novogodišnjoj noći.
Tajani: Povrede preživelih u nesreći u Švajcarskoj su strašne, nemoguća identifikacija
Italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani izjavio je danas da neki koji su preživeli nesreću u baru u Kran Montani, još uvek ne mogu da se identifikuju jer su zadobili "strašne" povrede.
On je po dolasku u to švajcarsko mondensko mesto, rekao da se 13 državljana Italije i dalje nalazi u bolnici, kao i da je petoro od njih zadobilo "teške povrede i opekotine", prenosi Gardijan.
Dodao je i da se nakon razornog požara još šest italijanskih državljana vodi kao nestalo, kao i da je Italija ponudila odeljenja za opekotine u italijanskim bolnicama i poslala specijaliste za opekotine, psihologe i mrtvozornike da pomognu u identifikaciji žrtava.
Kako je rekao, tri od 115 povređenih nije identifikovano jer su njihove povrede preteške.
- Nadamo se da su među njima nestali Italijani. Povrede onih koji su preživjeli su takođe užasne - rekao je on.
GORELI NA TEMPERATURI OD 1.200 STEPENI
Vlada kantona Valais, kojem pripada švajcarsko skijalište Kran-Montana u kojem se dogodila nesreća, kao mogući uzrok požara navodi "flashover", paljenje lako zapaljivog materijala u zatvorenom prostoru, preneo je nemački "Špigl".
Flashover je fenomen u kojem se temperatura razvija do čak 1200 stepeni, što bi moglo da objasni toliki broj žrtava. Društvenim mrežama proširila se fotografija koja navodno prikazuje kako je tragedija počela - akteri slavlja drže šampanjce sa snažnim prskalicama pričvršćenim na boce.
MLADIĆ IZ SRBIJE POVREĐEN U TRAGEDIJI U ŠVAJCARSKOJ: Izgorele mu obe šake, ovako se spasao sigurne smrti
Mladić M. J. (23) rodom iz Srbije povređen je u požaru koji je izbio u novogodišnjoj noći u baru na skijalištu Kran-Montana u Švajcarskoj.
Vatra guta plafon, mladić pokušava da je ugasi
Novi snimak iz bara u švajcarskom skijalištu Kran-Montana prikazuje sekunde pre nego što se požar razbuktao i odneo najmanje 47 života.
Na snimku, koji kruži mrežama, vidi se vatra na plafonu, kako se širi sve brže, dok jedan od gostiju pokušava da je ugasi.
"MI SE NADAMO DA JE STEFAN ŽIV" Oglasila se rođaka Srbina nestalog u Švajcarskoj
On je kobne noći bio u lokalu u kojem je došlo do stravičnog požara i vodi se kao nestao. Njegova rođaka se oglasila i poručila da se porodica nada da je živ i da će uskoro biti pronađen.
- Nemamo nikakvu informaciju o Stefanu od te noći. Švajcarska je dovoljno jaka i uređena zemlja i verujemo da će se uskoro pojaviti neka informacija o Stefanu.
Povređeno 13 Italijana, šest se vodi kao nestalo
Italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani stigao je u Kran-Montanu kako bi "posetio porodice italijanskih građana uključenih u tragični požar".
Prema još jednom ažuriranju na televiziji, italijansko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da su od 19 Italijana za koje se sada zna da su učestvovali u katastrofi, tri pacijenta prebačena u bolnicu Niguarda u Lombardiji, 10 je hospitalizovano negde drugde, a šest se još uvek vodi kao nestalo.
Vlasnica bila u baru u trenutku izbijanja stravičnog požara
Vlasnici bara "Le Constellation" u poznatom švajcarskom skijalištu Kran-Montana, u kojem se u novogodišnjoj noći dogodila tragedija, živi su, objavili su francuski mediji.
Reč je o Džesiki i Žaku Moretiju, poreklom s Korzike.
Uviđaj i dalje traje na mestu stravičnog požara
U klubu u kojem je došlo do stravičnog požara i dalje traje uviđaj, a ispred njega se nalazi policija.
Stravične scene iz izgorelog bara u Švajcarskoj - Teško je identifikovati ljude
Četrdeset sedam ljudi je poginulo, a 115 je povređeno u požaru koji se dogodio tokom dočeka Nove godine u baru na luksuznom skijalištu Krans-Montana na jugozapadu Švajcarske. Među onima koji se vode kao nestali u požaru je i Srbin Stefan Ivanović (31) koji je radio kao obezbeđenje u tom lokalu.
Požar u baru "Le Constellation" izbio je u 1.30 časova. Vlasti su potvrdile da su se u baru nalazili ljudi različitih nacionalnosti. Glavna regionalna tužiteljka napomenula je da vlasti slučaj tretiraju kao požar i da je isključena mogućnost napada.
Srbin Stefan nestao nakon stravičnog požara
Srbin Stefan Ivanović (31) koji je u novogodišnjoj noći radio kao obezbeđenje u klubu u ekskluzivnom skijalištu Kran-Montana u Švajcarska koji je zadesila stvarična eksplozija i pozar, još uvek nije ponađen.
Porodica ovog mladića je očajna, jer nemaju nikakve informacije o Stefanu. Nadaju se bilo kakvim vestima, i apeluju na svakoga ko ima bilo kakav podatak o Stefanu da se javi.
Stefan, momak sa dvojnim državljanstvom, živi i radi u Švajcarskoj već više od dvadeset godina, a tokom dočeka bio je na svom radnom mestu.
Mladi Ivanovski nestao nakon stravičnog požara tokom dočeka u Švajcarskoj
Porodica i prijatelji uputili su hitan apel za pomoć javnosti nakon nestanka mladog Stivena Ivanovskog u Švajcarskoj. Njemu se gubi svaki trag nakon stravičnog požara tokom dočeka Nove godine.
Stiven je poslednji put viđen tokom požara koji je izbio 1. januara u 1.30 sati u baru "La Constellation" u luksuznom zimovalištu Kran-Montana.
Porodice tragaju za nestalom decom nakon požara u Kran-Montani: Brojni apeli kruže mrežama posle kobne noći
Malo se za sada zna o žrtvama, dok su društvene mreže pune apela o nestalim osobama, koje su kobne noći bile u baru.
Detaljne informacije o žrtvama su trenutno veoma oskudne. Međutim, pretpostavlja se da je mnogo mladih ljudi povređeno u katastrofi.
Glavna tužiteljka kantona: Utvrdićemo tačne okolnosti onoga što se dogodilo
Švajcarska policija upozorila je da bi moglo proći nekoliko dana ili čak nedelja da se identifikuju svi koji su poginuli u toj tragediji. T<čan broj ljudi koji su bili u baru kada je izbio požar ostaje nejasan, a policija nije precizirala koliko ih se još uvek vodi kao nestalo.
Glavna tužiteljka kantona Vale gde se nalazi Kran-Montana Beatris Pilud kazala je da su uloženi značajni resursi "kako bi se identifikovale žrtve i njihova tela što pre vratila porodicama".
Pilud je rekla da ne može komentarisati izveštaje da su upaljene prskalice uzrokovale požar.
"Istraga je u toku. Utvrdiće tačne okolnosti onoga što se dogodilo", rekla je, dodajući da će se ispitati i da li je bar ispunjavao sigurnosne standarde i imao potreban broj izlaza.
POZNATA PRVA ŽRTVA STRAVIČNOG POŽARA: Tinejdžer (17) stradao u Švajcarskoj
Prva žrtva stravičnog požara u Kran-Montani u Švajcarskoj identifikovana je kao 17-godišnji italijanski golfer Emanuel Galepini.
Njegovo ime objavio je Italijanski golf savez, koji je saopštio da žali zbog smrti "mladog sportiste koji je utelovljivao strast i istinske vrednosti".
KONOBARICE NOSILE "ZAPALjENI" ŠAMPANjAC PRE TRAGEDIJE: Isplivale stravične fotografije - Ovo je uzrok velike tragedije
Na društvenim mrežama kruže fotografije koje prikazuju atmosferu pre nego što je izbio požar u klubu u švajcarskom skijalištu Kran-Montana.
Na fotografijama se vide i nekoliko prskalica upaljenih blizu plafona.
