VEČERAS KOLEKTIVNA IZLOŽBA ĆUPRIJSKIH UMETNIKA: Domaćin Muzej „Horeum Margi Ravno“
U GRADU na Moravi od ponedeljka, 17. novembra, biće otvoreno još jedno izdanje tradicionalne godišnje izložbe ćuprijskih umetnika, šesnaeste po redu.
Ovu izuzetnu postavku organizuje Zavičajni klub likovnih umetnika iz tog pomoravskog grada, u saradnji sa Muzejom „Horeum Margi-Ravno“, koji je domaćin.
Zavičajni klub okuplja ne samo stvaraoce koji žive na teritoriji opštine Ćuprija, već i one van nje, ali su na neki način povezani sa gradom na Moravi.
Kako je najavljeno, 16. izložba sadrži dela 26 autora različitih umetničkih orijentacija, pa će posetioci moći da uživaju u raznovrsnosti tehnika i motiva kojima se bave stvaraoci koji sa lokala vuku „umetničku žicu“.
Izložba će biti otvorena do 12. decembra.
