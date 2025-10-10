Srbija

GRAD ŠABAC POVEZAO STARE I NAJMLAĐE SUGRAĐANE: Druženje za pamćenje

В Митрић

10. 10. 2025. u 08:09

Oktobar je mesec koji nosi posebnu simboliku, posvećen je solidarnosti sa starima i najznačajnijem nacionalnom događaju namenjenom deci - Dečjoj nedelji. Tim povodom u letnjoj učionici na Letnjikovcu, nedavno obnovljenoj sredstvima grada Šapca, priređen je prigodan program na kom je nastupilo oko oko sto mališana PU ,,Naše dete" i vokalne grupe ,,Šapčanke

ГРАД ШАБАЦ ПОВЕЗАО СТАРЕ И НАЈМЛАЂЕ СУГРАЂАНЕ: Дружење за памћење

V Mitrić

Uručena su i priznanja zaslužnim pojedincima, udruženjima i ustanovama za izuzetnu posvećenost i doprinos međugeneracijskoj solidarnosti, aktivnom starenju i unapređenju položaja starijih osoba u zajednici.

Gradonačelnik Šapca dr Aleksandar Pajić ocenio je program kao divan primer kako mogu da se povežu međugeneracije i naglasio  važnost njihovog povezivanja kao temelja prenosa znanja, vrednosti i iskustava.

,,Pored ovog divnog programa, od danas je našim starijim sugrađanima, ali i svim generacijama dostupna ,,Senior staza" - trim staza na Letnjikovcu sa jasnom porukom ,,Aktivno starenje i međugeneracijska solidarnost temelj su zdrave zajednice". ,,Senior staza" opremljena je klupama za odmor, edukativnim tablama i spravama za vežbanje. Osmišljena je i kreirana od strane Međugeneracijske grupe koju smo formirali u okviru  projekta ,,AGE+". Odličan je pokazatelj kako dobra ideja, rad i solidarnost mogu doneti dugoročne rezultate za sve generacije", poručio je Pajić i istakao:

,,Neka nas ovaj dan još jednom podseti koliko je važno graditi mostove između generacija, negovati međusobno razumevanje i zajednički doprinositi stvaranju inkluzivnih zajednica za sve uzraste.

Nastavićemo da brinemo o svim kategorijama društva, posebno o najosetljivijima".

