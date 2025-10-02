DOJAVA O BOMBI U ŠKOLAMA U SEVERNOM BANATU: Učenici evakuisani na bezbedno, policija proverava navode

Na elektronske adrese svih škola u Severnobanatskom okrugu stigao je mejl o dojavi o postavljenim bombama u zgradama što je jutros uznemirilo prosvetne radnike, đake i roditelje, ali i čitavu javnost.

Foto: R. Šegrt

Kako smo saznali u Policijskoj upravi u Kikindi, dojava o bombama poslata na mejlove više od 30 škola i sada je u toku provera u svim zgradama. Učenici su odmah izmešeteni i vraćeni kućama.

- Reč je o identičnoj dojavi u svim školama i navodi tog pisma sada se proveravaju. Učenici su evakuisani ne bezbedno i sigurni su. Nastava se ne održava i postupa se po prijavi. Dojava o bombi stigla je u osnovne, srednje, muzičke i druge škole – rečeno nam je u policiji.

Identičmna situacija dogodila se i pre tri godine, kada se ispostavilo da je reč o hakerskom napadu na elektronske adrese obrazovnih ustanova.