GRADE MOSTOVE PRIJATELJSTVA: Ekološko-obrazovni kamp za srpsku decu iz matice i dijaspore na Goču
Ekološko-obrazovni kamp „Goč 2025-Koreni u prirodi–Zeleni identitet srpske dijaspore“, koji se održava na Goču poviše Kraljeva, okupio je oko 200 srpske dece i mladih iz matice i iz Rumunije, Grčke, BiH, Crne Gore, Severne Makedonije, Grčke, Hrvatske i Holandije.
U organizaciji kraljevačke lokalne samouprave i ovdašnjeg Naučno-poslovnog centra, uz pokroviteljstvo Kabineta ministra bez portfelja Đorđa Milićevića zaduženog za odnose sa dijasporom, uz podsticanje ekološke svesti, cilj kampa je negovanje kulturnih vrednosti i jačanje veza između Srbije i naše dijaspore širom sveta.
- Ovo je prilika da se okupe naši mališani koji žive u regionu, Evropi i svetu, da grade mostove prijateljstva koji ostaju za čitav život i od velike su važnosti za njihovu i za budućnost Srbije. Oni su naši glasnici, ambasadori i čuvari našeg jezika, kulture, istorije, identiteta i tradicije – rekao je ministar Milićević.
Uz diskusiju o zaštiti životne sredine, uticaju klimatskih promena na ugrožavanje prirodnih resursa, biodiverziteta i ekološke ravnoteže, kako se moglo čuti, tokom kampa predviđene su ekološke radionice, terenski rad, radionice srpskog jezika, etno-veče, kao i predavanja o kulturnom nasleđu Srbije.
RUSKI AMBASADOR: Ako NATO to uradi, izbiće rat
AKO NATO obori ruski avion, to će značiti vojni sukob, izjavio je ambasador Rusije u Parizu Aleksej Meškov.
25. 09. 2025. u 16:04
RUSI NAPALI SEVERNO OD KIJEVA: Desetine hiljada ljudi bez struje i vode, Ukrajinci besni zbog nedostatka odbrane
RUSKI dronovi gađali su u četvrtak, 25. septembra, ključnu infrastrukturu u gradovima Černigov i Nižin na severu Ukrajine, ostavivši desetine hiljada stanovnika bez struje i vode.
25. 09. 2025. u 16:56
POREKLO BREGOVIĆA: "Otac Hrvat, majka Srpkinja, žena muslimanka, na koga je trebalo pucati?"
MUZIČAR Goran Bregović rođen je u Sarajevu, a odrastanje je prema njegovim rečima, bilo teško zbog oca alkoholičara.
26. 09. 2025. u 10:41
Komentari (0)