Srbija

GRADE MOSTOVE PRIJATELJSTVA: Ekološko-obrazovni kamp za srpsku decu iz matice i dijaspore na Goču

Goran Ćirović

26. 09. 2025. u 12:22

Ekološko-obrazovni kamp „Goč 2025-Koreni u prirodi–Zeleni identitet srpske dijaspore“, koji se održava na Goču poviše Kraljeva, okupio je oko 200 srpske dece i mladih iz matice i iz Rumunije, Grčke, BiH, Crne Gore, Severne Makedonije, Grčke, Hrvatske i Holandije.

ГРАДЕ МОСТОВЕ ПРИЈАТЕЉСТВА: Еколошко-образовни камп за српску децу из матице и дијаспоре на Гочу

G.Šljivić

U organizaciji kraljevačke lokalne samouprave i ovdašnjeg Naučno-poslovnog centra, uz pokroviteljstvo Kabineta ministra bez portfelja Đorđa Milićevića zaduženog za odnose sa dijasporom, uz podsticanje ekološke svesti, cilj kampa je negovanje kulturnih vrednosti i jačanje veza između Srbije i naše dijaspore širom sveta.

G.Šljivić

Učesnici kampa

- Ovo je prilika da se okupe naši mališani koji žive u regionu, Evropi i svetu, da grade mostove prijateljstva koji ostaju za čitav život i od velike su važnosti za njihovu i za budućnost Srbije. Oni su naši glasnici, ambasadori i čuvari našeg jezika, kulture, istorije, identiteta i tradicije – rekao je ministar Milićević.

G.Šljivić

ministar Đorđe Milićević

Uz diskusiju o zaštiti životne sredine, uticaju klimatskih promena na ugrožavanje prirodnih resursa, biodiverziteta i ekološke ravnoteže, kako se moglo čuti, tokom kampa predviđene su ekološke radionice, terenski rad, radionice srpskog jezika, etno-veče, kao i predavanja o kulturnom nasleđu Srbije.

Srbija

Srbija

Srbija

