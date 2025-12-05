"SRBIJA JE OŠTEĆENA": Svetska rukometna federacija donela odluku koja će podići prašinu!

Rukometni savez Srbije (RSS) saopštio je danas da je Svetska rukometna federacija (IHF) potvrdila da je ženska reprezentacija Srbije oštećena na utakmici protiv Farskih ostrva na Svetskom prvenstvu.

Foto: RSS

RSS je u četvrtak po završetku utakmice između Srbije i Farskih ostrva uputio žalbu IHF-u zbog povrede pravila rukometne igre u poslednjih desetak sekundi meča.

- Shodno pravilima i sudijskoj ekspertizi, utvrđeno je da je Srbija drastično oštećena u poslednjem napadu, kao i da su arbitri iz Argentine uticali na krajnji rezultat, saopštio je RSS.

Generalni sekretar RSS-a Ivan Milivojević apelovao je da suđenje do kraja Svetskog prvenstva bude regularno i ispravno i dodao da sudije ne smeju da utiču na krajnji rezultat, jer se radi o završnici i borbama za plasman.

- Tražili smo hitno zasedanje Komisije za suđenje, jer pasivna igra koja je svirana Jovani Jovović nije po pravilima rukometne igre i da smo oštećeni. Danas smo odmah dobili odgovor da je Komisija zasedala i donela zvaničan stav da je Srbije oštećena i da su naši navodi ispravni. Načinjena nam je velika nepravda. Verujem da će devojke protiv Crne Gore odigrati dobru utakmicu i obezbediti zaslužen plasman u četvrtfinale - rekao je Milivojević.

Rukometašice Srbije odigrale su u četvrtak nerešeno 31:31 (16:14) protiv Farskih ostrva u meču drugog kola grupe 2 glavne faze Svetskog prvenstva.

Srbija je 21 sekund pre kraja utakmice vodila 31:30 i imala napad, a Jovović je imala zicer, pošto je bila sama na oko devet metara od protivničkog gola. Rukometašica Srbije je odugovlačila sa šutom, a argentinske sudije su joj oduzele loptu.

Jovović je potom sprečila golmanku Farskih ostrva da brzo izvede loptu. Sudije su na sedam sekundi pre kraja prekinule igru, a posle gledanja snimka odlučile su da dosude sedmerac za Farska ostrva i pokažu crveni karton rukometašici Srbije. Jana Mitun je iskoristila sedmerac za 31:31, a Srbija nije imala vremena da započne novi napad, pošto je vreme isteklo.

Rukometašice Srbije se nalaze na drugom mestu na tabeli grupe 2 sa pet bodova i plasiraće se u četvrtfinale Svetskog prvenstva ukoliko pobede ili odigraju nerešeno protiv Crne Gore sutra u poslednjem kolu.

