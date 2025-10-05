LESKOVČANI, UZ POMOĆ DRŽAVE, OBNOVILI JEDINU SALU ZA PRIKAZIVANJE DELA SEDME UMETNOSTI Zablistao bioskop kulturnog centra

DA bi se renovirala bioskopska sala Leskovačkog kulturnog centra (LKC) bilo je potrebno više meseci rada i 17,7 miliona dinara, koliko je uloženo u potpuno novi izgled jedinog bioskopa u gradu na Veternici.

foto: Grad Leskovac

I, svi planirani poslovi okončani su uoči 18. izdanja Leskovačkog internacionalnog festivala filmske režije, koji će biti održan od 14. do 18. oktobra, a ljubitelji sedme umetnosti će i u međuvremenu imati priliku da uživaju u projekcijama najnovijih ostvarenja.

Zahvalnost ZDANjE iz 1926. "podigla" je porodica Vlajčić, kao upravnu i proizvodnu zgradu fabrike sapuna, kozmetike i parfimerije "Jovan Vlajčić i sinovi". U čast poznatih industrijalaca i rodonačelnika hemijske industrije kod nas, LKC je pre šest godina, u prisustvu potomaka ove porodice iz čitavog sveta, postavio odgovarajuću spomen-ploču.

LKC je rekonstruisao enterijer, ventilaciju i rasvetu višenamenske kamerne sale, uređena je kino-kabina, a nabavljeni su još novo bioskopsko platno, kao i mehanički i električni "cugovi". Najveći izazov, međutim, bila su naknadno uočena oštećenja plafonske konstrukcije...

- Za pripremu dokumentacije i izvođenje radova bilo je potrebno više meseci, ali smo dobili savremenu i potpuno bezbednu salu. To, svakako, ne bi bilo moguće bez značajne podrške države i lokalne samouprave - istakla je Sanja Conić, direktorka Leskovačkog kulturnog centra, precizirajući da su za obnovu kamerne sale šest miliona dinara dobili od nadležnog ministarstva, iz programa "Gradovi u fokusu", dok je dodatnih 11,7 miliona obezbedio grad.

Inače, zahvaljujući zajedničkim investicijama ukupne vrednosti od oko 23 miliona dinara, LKC dobija sve savremeniji izgled...

- Ranije smo uredili glavni ulaz i hol, zamenili stolariju, adaptirali toalete i obnovili suteren zgrade koji ima višestruku namenu. Ova ustanova dobila je i Digitalni kulturni centar, za programe iz oblasti inovativnih tehnologija - podsetio je gradonačelnik Leskovca, Goran Cvetanović, naglašavajući da je ova ustanova smeštena u jednom od najreprezentativnijih objekata u gradu, koji ima status nepokretnog kulturnog dobra, kao spomenik kulture.

foto: Grad Leskovac Tekst potpisa

foto: Grad Leskovac