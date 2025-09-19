NAGRADA NOVOSADSKOM GLUMCU NA FESTIVALU U ZAGREBU: Milkoviću priznanje za ulogu u predstavi „Zločin i kazna“
GLUMAC novosadskog Pozorišta mladih Aleksandar Milković briljirao je ovih dana u Zagrebu na 58. Međunarodnom festivalu kazališta lutaka (PIF) čiji ga je žiri nagradio za ulogu Raskoljnikova u predstavi „Zločin i kazna“, saopštilo je danas to naše pozorište.
Tu predstavu, inspirisanu romanom Fjodora Dostojevskog, režirala je Emilija Mrdaković.
Milković je za više uloga u predstavi „Zločin i kazna“ dobio nekoliko nagrada na festivalima, na kojima je do sada izvodio svoj glumački rolerkoster po Dostojevskom. Krajem ovog meseca, kako se dodaje u saopštenju, taj naš glumac sprema se za Lutkarski festival za odrasle „Piero“, koji će biti održan u bugarskom gradu Staroj Zagori.
Nakon toga, publika će u oktobru ponovo moći da vidi predstavu „Zločin i kazna“ na matičnoj sceni u Novom Sadu.
Z. G.
