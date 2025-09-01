Srbija

SAČUVANO SEĆANJE: Obavljena restauracija spomenika u Ratini kod Kraljeva

Goran Ćirović

01. 09. 2025. u 12:36

Stručnjaci Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Kraljevu nedavno su završili radove na konzervaciji i restauraciji spomenika u pomoravskom selu Ratina, podignutog u znak sećanja na meštane i borce sovjetske Crvene armije pogunule u bitkama za oslobođenje kraljevačkog kraja u Drugom svetskom ratu.

G.Šljivić

Radovi su, kako navode stručnjaci Zavoda, izvedeni u skladu sa konzervatorskim smernicama i u duhu poštovanja istorijskog značaja ovog obeležja za lokalnu zajednicu, sa ciljem očuvanja autentičnosti spomenika, kao i poboljšanja njegovog izgleda i istovremeno pristupačnosti za posetioce.

Na obnovljeni spomenik, odajući poštu borcima za slobodu, minulog vikenda, za vreme održavanja tradicionalne „Projade“ u Ratini, vence su položili predstavnici lokalne samouprave i zajednice.

G.Šljivić

 

- Ovaj spomenik predstavlja dostojanstveno mesto sećanja na naše pretke koji su dali živote za slobodu tokom Drugog svetskog rata - kaže Dragiša Radević, predsednik MZ Ratina.

U borbama za oslobođenje kraljevačkog kraja u oktobru i novembru 1944. godine jedinice NOVJ ukupno su brojale oko 5.700 boraca, dok je crvenoarmejaca bilo oko 5.000. Tom prilikom ukupno je poginulo 357 boraca Crvene armije, kao i 45 pripadnika partizanskih jedinica, dok je 106 ranjeno.

