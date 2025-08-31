Srbija

PROJA NAS JE HRANILA I BRANILA: Tradicionalna kulinarska smotra održana u selu Ratina kod Kraljeva

Goran Ćirović

31. 08. 2025. u 09:51

Pod već dobro poznatim sloganom “Lepša naša proja nego tuđa pogača, proja nas je hranila i branila“ u pomoravskom selu Ratina nadomak Kraljeva održana je tradicionalna, 17. po redu „Projada“, kulinarska manifestacija posvećena ovoj narodnoj đakoniji od kukuruznog brašna.

ПРОЈА НАС ЈЕ ХРАНИЛА И БРАНИЛА: Традиционална кулинарска смотра одржана у селу Ратина код Краљева

G.Šljivić

Ovogodišnja manifestacija okupila je tridesetak učesnika i izlagača iz ovog, ali i okolnih sela i iz grada na Ibru. Brojni posetioci, radoznalci, „degustatori“ i kibiceri, mogli su da na ukrašenim štandovima (is)probaju razne specijalitete prekaljenih kuvara, iskusnoh domaćica i domaćina, kao i kuvara-amatera koji su za ovu priliku pripremili tradicionalnu proju, projaru, kačamak i stara narodna jela.

G.Šljivić

 

- Proja se priprema samo od kukuruznog brašna, vruće vode i soli, dok se projara, ili kako bi se reklo gospodskija proja, mesi sa “kiselom” vodom, maslacem, sirom, kajmakom ili čvarcima, međutim svaka domćica ima neki svoj recept ili tajni začin koji nikako neće otkriti – pojašnjavaju članice KUD „Ratina“, redovne učesnice ove manifestacije.

G.Šljivić

 

Kako to dolikuje i već po tradiciji, i ovogodišnja „Projada“ začinjena je bogatim kulturno-umetničkim programom. Tako je, dok se selom i dolinom obližnje Zapadne morave širio opojni miris proje, kačamaka, pršute, slaninice, kupusa i drugih slanih i slatkih domaćih specijaliteta, održana i 35. Smotra dečjeg narodnog stvaralaštva.

G.Šljivić

 

- Uz uobičajeni kulinarski deo, „Projadom“ čuvamo tradiciju svog sela, kraljevačkg kraja, Šumadije i čitave Srbije – kaže Dragiša Radević, predsednik MZ Ratina. - Istovremeno obeležavmo i godišnjicu proboja solunskog fronta. Zna se šta je proja značila srpskom vojnku i srpskom stanovništvu u Prvom svetskom, i kasnije u Drugom svetskom ratu. Zato i kažemo da nas je proja i hranila i branila.

G.Šljivić

 

SEĆANjE

PRE zvaničnog početka „Projade“ položeni su venci na spomenik meštanima Ratine i vojnicima Crvene armije nastradalim u borbama za oslobođenje ovog sela i kraljevačkog kraja u Drugom svetskom ratu, kao i na spomen-obeležje meštaninu Ivici Bucku Draganjcu koji je kao redovan vojnik poginuo u ratu na Kosmetu 1999. godine.

