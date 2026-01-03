Svet

PRVA REAKCIJA RUSIJE NA DOGAĐAJE U VENECUELI: "Američka agresija izaziva duboku zabrinutost i osudu"

03. 01. 2026. u 11:24

ORUŽANA agresija SAD protiv Venecuele izaziva duboku zabrinutost i osudu, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

FOTO: Novosti

Američki izgovori za agresiju protiv Venecuele su neosnovani, ističu u Moskvi i dodaju da Latinska Amerika mora da ostane zona mira. Ideološko neprijateljstvo trijumfovalo je nad pragmatizmom, ocenjuje Ministarstvo.

- Venecueli treba da bude garantovano pravo da odlučuje o svojoj sudbini bez mešanja spolja - ističe se u saopštenju.

Rusija podržava inicijativu da se sazove sednica Saveta bezbednosti UN.

- Rusija potvrđuje solidarnost sa venecuelanskim narodom i izražava podršku kursu njegovog rukovodstva usmerenom na zaštitu suvereniteta. Važno je ne dozvoliti eskalaciju i naći izlaz putem dijaloga - navodi se u saopštenju.

(Sputnik)

