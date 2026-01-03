PRVA REAKCIJA RUSIJE NA DOGAĐAJE U VENECUELI: "Američka agresija izaziva duboku zabrinutost i osudu"
ORUŽANA agresija SAD protiv Venecuele izaziva duboku zabrinutost i osudu, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.
Američki izgovori za agresiju protiv Venecuele su neosnovani, ističu u Moskvi i dodaju da Latinska Amerika mora da ostane zona mira. Ideološko neprijateljstvo trijumfovalo je nad pragmatizmom, ocenjuje Ministarstvo.
- Venecueli treba da bude garantovano pravo da odlučuje o svojoj sudbini bez mešanja spolja - ističe se u saopštenju.
Rusija podržava inicijativu da se sazove sednica Saveta bezbednosti UN.
- Rusija potvrđuje solidarnost sa venecuelanskim narodom i izražava podršku kursu njegovog rukovodstva usmerenom na zaštitu suvereniteta. Važno je ne dozvoliti eskalaciju i naći izlaz putem dijaloga - navodi se u saopštenju.
(Sputnik)
Preporučujemo
SEN TROPE PUN UOČI SAHRANE BRIŽIT BARDO: U hotelima više nema mesta
03. 01. 2026. u 12:50
"NEMA PANIKE" Kabeljo: Iza svih nas stoji narod, oni znaju šta treba da urade (VIDEO)
03. 01. 2026. u 12:37
VENECUELA TONE U HAOS: Poznato ko je uhapsio Madura, cure prvi detalji (FOTO/VIDEO)
U GLAVNOM gradu Venecuele, Karakasu, odjeknule su eksplozije, a grad su u niskom letu nadletali avioni, javljaju svetski mediji. Američki predsedik Donald Tramp objavio je da je predsednik Venecuele Nikolas Maduro uhvaćen zajedno sa suprugom i prebačen iz zemlje.
03. 01. 2026. u 07:45 >> 12:25
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
OVO SU KRILI: Isplivala dugo čuvana tajna Ane i Bastijana
RAZVOD Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera bila je jedna od glavnih vesti prethodne godine.
02. 01. 2026. u 08:40
Komentari (0)