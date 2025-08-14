Srbija

POŽARI U MANOJLOVCU I KAŠTAVARU: Celodnevna borba vatrogasaca u dva leskovačka sela

Игор Митић
Igor Mitić

14. 08. 2025. u 15:41

Više ekipa leskovačke Vatrogasno-spasilačke jedinice, meštani i nadležni u gradskom Štabu za vanredne situacije, usled jakog vetra, vode celodnevnu borbu sa požarima na otvorenom u selima Manojlovce i Kaštavar.

foto: I.Mitić

U Manojlovcu se vatrena stihija širila koritom Južne Morave i duž auto-puta. Gorelo je nisko rastinje i poljoprivredno zemljište, dok se požar do koga je došlo u Kaštavaru širi prema selima Dušanovo i Podrimce. I u ovom brdovitom području gorelo je nisko rastinje i poljoprivredno zemljište, ali je vatrenom stihijom zahvaćena i šuma.

Požar u Manojlovcu se drži pod kontrolom, a nadležni se nadaju da će uskoro biti lokalizovan i ugašen. Zbog jakog vetra teško je proceniti kako će se odvijati situacija u atarima Kaštavara, Podrimca i Dušanova, ali nadležni čine sve što je u njihovoj moći da i ovaj požar stave pod kontrolu.

Na obe lokacije nije bilo ugroženih objekata. Iz leskovačke lokalne samouprave građanima je upućen apel da ne pale vatru na otvorenom, da ne spaljuju biljne ostake i ne bacaju opuške od cigareta tako da mogu da izazovu opasnost od požara. Ponovljen je i apel poljoprivrednicima da mašinama rukuju oprezno i da ih redovno održavaju, dok se od svih očekuje da otpad ne deponuju na za to nepredviđenim lokacijama.

Milan Popović, u ime gradskog Štaba za vanredne situacije je naglasio da su sve relevatne službe na terenu, uz zahvalnost meštanima koji pomažu u borbi sa vatrenim stihijama.

