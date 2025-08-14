POŽARI U MANOJLOVCU I KAŠTAVARU: Celodnevna borba vatrogasaca u dva leskovačka sela
Više ekipa leskovačke Vatrogasno-spasilačke jedinice, meštani i nadležni u gradskom Štabu za vanredne situacije, usled jakog vetra, vode celodnevnu borbu sa požarima na otvorenom u selima Manojlovce i Kaštavar.
U Manojlovcu se vatrena stihija širila koritom Južne Morave i duž auto-puta. Gorelo je nisko rastinje i poljoprivredno zemljište, dok se požar do koga je došlo u Kaštavaru širi prema selima Dušanovo i Podrimce. I u ovom brdovitom području gorelo je nisko rastinje i poljoprivredno zemljište, ali je vatrenom stihijom zahvaćena i šuma.
Požar u Manojlovcu se drži pod kontrolom, a nadležni se nadaju da će uskoro biti lokalizovan i ugašen. Zbog jakog vetra teško je proceniti kako će se odvijati situacija u atarima Kaštavara, Podrimca i Dušanova, ali nadležni čine sve što je u njihovoj moći da i ovaj požar stave pod kontrolu.
Na obe lokacije nije bilo ugroženih objekata. Iz leskovačke lokalne samouprave građanima je upućen apel da ne pale vatru na otvorenom, da ne spaljuju biljne ostake i ne bacaju opuške od cigareta tako da mogu da izazovu opasnost od požara. Ponovljen je i apel poljoprivrednicima da mašinama rukuju oprezno i da ih redovno održavaju, dok se od svih očekuje da otpad ne deponuju na za to nepredviđenim lokacijama.
Milan Popović, u ime gradskog Štaba za vanredne situacije je naglasio da su sve relevatne službe na terenu, uz zahvalnost meštanima koji pomažu u borbi sa vatrenim stihijama.
PRVA DUGOROČNA PROGNOZA STRUČNjAKA: Evo kada će pasti sneg u Srbiji i kakva zima čeka Evropu
PREMA prvim prognozama evropskih stručnjaka sa sajta Severe Weather Europe, zimu 2025/2026 obeležiće uticaj slabe faze La Ninje i verovatno slabiji polarni vrtlog. Ovo znači dinamičnije kretanje atmosferskog pritiska, što može omogućiti hladnije dane u Evropi, ali i u SAD i Kanadi.
13. 08. 2025. u 09:59
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
Komentari (0)