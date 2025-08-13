Srbija

„AKTIVIRAJ SE“: Podrška omladinskim projektima u Leskovcu

Игор Митић
Igor Mitić

13. 08. 2025. u 12:59

Udruženjima i učeničkim parlamentima leskovačkih srednjih škola uručen je 21 ugovor o finansiranju projekata u okviru programa pod nazivom „Aktiviraj se 2025“, koji sprovodi lokalna Kancelarija za mlade.

„АКТИВИРАЈ СЕ“: Подршка омладинским пројектима у Лесковцу

foto: Grad Leskovac

Od ukupnog broja projekata 15 će realizovati udruženja koja se bave mladima, a šest učenički parlamenti, dok je ukupna vrednost planiranih aktivnosti nešto veća od 2,8 miliona dinara.

Kancelarija za mlade u Leskovcu ovaj program sprovodi punih deset godina. Zamenica gradonačelnika Lidija Dimitrijević je naglasila da je u tom periodu realizovano više od 160 projekata, ukupne vrednosti 15,8 miliona dinara, dok je u njihovu realizaciju, posredno ili neposredno, bilo uključeno čak šest hiljada mladih ljudi.

