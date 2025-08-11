Srbija

PREGOVARAČKI POSTUPAK U POŽAREVCU Nema vremena za javnu nabavku

Dušanka Novković

11. 08. 2025. u 12:00

GRADSKA uprava pokrenula je pregovarački postupak za sanaciju delova objekata u javnoj svojini, koji su oštećeni 26. jula, tokom olujnog nevremena koje je pogodilo Požarevac, a od javne nabavake odustalo se zbog hitnosti.

Jer, kako je obrazloženo, neophodno je u što kraćem roku obaviti popravke i sprečiti veću materijalnu štetu do koje može doći usled prokišnjavanja prilikom novih padavina.

Najviše su stradali objekti, poput zdanja Načelstva na kojoj su oštećeni dimnjaci i pojedini limeni delovi. Na zgradama OŠ "Vuk Karadžić" i MZ Burjan oštećen je krov, baš kao i na upravnoj zgradi nekadašnje Šećerane, u kojoj je smeštena Uprava carine za Požarevac. U ovdašnjem Sportskom centru treba popraviti ogradu na bazenu, sanirati deo krova na jednoj od štala na Hipodromu, dok je ispred Hale sportova oboreno nekoliko stabala. Što se tiče seoskih naselja, oštećen je krov zgrade MZ Rečica, krov Doma kulture u MZ Bubušinac i nadstrešnica nad binom u MZ Kličevac. Po predračunu od 29. jula, šteta na pomenutim objektima - izuzev na SC "Požarevac" - procenjena je na više od dva miliona dinara.

