PLOVIDBA SPAJA BRAĆU SA SVIH SRPSKIH STRANA: Na Drinskom jezeru proslavljen dan posvećen Drini

В Митрић

07. 08. 2025. u 14:53

NA Drinskom jezeru je, u ove dane, kako tvrde mnogi gosti, lepše nego na Jadranu. A, oni koji idu ili se vraćaju sa Jadrana ili Tare i Zlatibora obavezno se zadržavaju kraj Drinskog jezera i DRINE, čarobno lepe i brze reke.

ПЛОВИДБА СПАЈА БРАЋУ СА СВИХ СРПСКИХ СТРАНА: На Дринском језеру прослављен дан посвећен Дрини

V Mitrić

Domaćin Zoran Mirković Mirkaca, koji je proslavio Drinu i jezeru i destinacijama i ulogama u filmovima Zdravka Sotre, i duhovnim i kulturnim sadržajima danas je, sa ćerkom Ruzicom i njenom porodicom, organizovao plovidbu Drinskim jezerom, u druženje i zabavu.

Ovo je dan kad se, kako kaže Mirković, okupljaju da sa vode i sa obe obale pošalju poruke ljubavi, sloge i razumevanje, ne samo za Srbe sa dve obale, već ma gde živeli.

- Našeg lepote, nas duh, tradicija, kulturno nasleđe su naše najjače oružje. Mi hoćemo rat, ali rat mržnji, jer nosimo najlepše vrline koje su krasile i naše slavne pretke.

I sve ovo se dogodilo nedaleko od poprista bitaka na Drini i Mačkovom kamenu.

- Drina je naša svetinja, simbol  naše želje i za mirom, slobodom i slogom. Zato svaki 7. avgust specijalno slavimo u čast Drini, kojoj se divio i slavni glumac Robert de Niro i po njoj čerki dao ime, pa smo mu, kod Šotrine plaže, posvetili etno naseobinu.

