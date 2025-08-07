MALIŠANI VAJAJU JUNAKE ĆOPIĆEVIH DELA: Obeležavanje 110 godina od rođenja Branka Ćopića u biblioteci na novosadskom kupalištu „Štrand“
U okviru programa obeležavanja 110 godina od rođenja Branka Ćopića, koji zajednički organizuju Matica srpska i Kulturni centar Novog Sada, u Biblioteci na kupalištu „Štrand“ su održane kreativne radionice za decu, posvećene velikom piscu.
„Dunavsku biblioteku“, već 17 godina jedinstvenu na čitavom toku Dunava, tom prilikom zaposeli su mališani, koji su uz roditelje doživeli svet Ćopićevih junaka na jedan potpuno nov, interaktivan način.
Druženju najmlađih je prisustvovala i Maja Čeremidžić Šainović, članica Gradskog veća za kulturu, a radionica, inspirisana Ćopićevom knjigom „Doživljaji mačka Toše“ i pesmom „Mudre poruke za štene“, bila je prilika da deca kroz rad sa glinom oblikuju likove iz Ćopićevog sveta i kroz kreativni izraz dočaraju pouke i vrednosti koje ta dela nose.
- Branko Ćopić je jedan od najvećih dečijih pesnika, čija dela su nezaobilazni deo detinjstva svakog deteta. Kroz današnju radionicu smo se podsetili nezaboravnih „Doživljaja mačka Toše“ i „Mudrih poruka za štene“. Deca su se kroz igru na nov način srela sa Ćopićevom izuzetnom književnošću, koja je prepuna dobrote. Dobro je da obeležavamo godišnjice književnih velikana i na taj način ih približavamo novim generacijama. Novi Sad je grad kulture. Mnoga deca su imala priliku da u SNP-u uživaju u operi „Ježeva kućica”. Ova radionica je veoma korisna i raduje me prisustvo velikog broja dece – rekla je Čeremidžić Šainović.
U letnjoj čitaonici na kupalištu „Štrand“, posetioci mogu da pozajme knjige na dnevnom nivou, a pored toga, mogu da čitaju novine, prisustvuju promocijama, književnim večerima, radionicama... svi programi su besplatni.
- Ove godine čitaocima smo ponudili više od 400 interesantnih naslova za decu i odrasle, kao i nekoliko naslova dnevne i periodične štampe– rekao je Aleksandar Jokanović, direktor Gradske biblioteke.
