"KAD SAM OTVORIO VRATA, VIDEO SAM POTPUNO GOLOG MUŠKARCA" Otkriveni jezivi detalji tragedije u centru Beograda - Mladić ponavljao samo jedno

U CVIJIĆEVOJ ulici u Beogradu juče je pronađeno telo M. P. (28) koja se predozirala i preminula u toku intimnog odnosa sa M. M. (30), koji je počinio samoubistvo nakon što je Hitna pomoć konstatovala smrt devojke, a o drami koju je doživeo prvog dana u godini za "Blic" je govorio prvi komšija.

Mladić M. M. pozvao je Hitnu pomoć, koja je dolaskom u Cvijićevu ulicu konstatovala smrt M. P., nakon čega je on počinio samoubistvo. Kako je sagovornik "Blica" otkrio, mladić je u jednom trenutku lupao na njegova vrata, a kada mu je otvorio, video je golog muškarca koji je neprestano ponavljao samo jedno.

- Negde oko tri sata popodne čuo sam buku u ulazu, a onda je neko pozvonio. Kada sam otvorio vrata video sam potpuno golog muškarca. Bio je izbezumljen, zbunjen i uplašen. Više komšija je izašlo, a on je neprestano ponavljao: "Predozirala se devojka, otvorite interfon, dolazi Hitna pomoć." Dok sam pokušavao da ga smirim, govorio je ona mora da bude živa. Ulazio je i izlazio iz stana, pokušavao je da je reanimira više puta - otkriva za "Blic" komšija kojeg samo jedan zid deli od stana u kojem se sve odvijalo.

"Bilo je tiho, mislili smo da nema nikoga u stanu"

Dugogodišnji stanar ove zgrade ispričao je da je u novogodišnjoj noći mislio da u stanu nema nikoga.

- U tom stanu se godinama unazad smenjuju podstanari. Do nedavno su tu bili neki Rusi. Ne poznajem ni nju ni njega, do tada ga nikada nisam video. Laž je da je u stanu bilo više ljudi i da je bila žurka. Oni su bili sami u stanu i toliko su bili tihi, da smo mi mislili da je stan prazan i da nema nikoga unutra - otkriva sagovornik "Blica".

Droga, alkohol, razbacane stvari

Prema tvrdnjama sagovornika "Blica", u stanu je bilo ilegalnih supstanci.

- Po podu su bile razbacane stvari, prazne flaše, čaše su bile svuda po stanu. Na stolu je stajala kesica sa belim prahom i videli su se tragovi od konzumiranja narkotika, kasnije sam čuo da je to bio kokain. Devojka je bila potpuno naga na krevetu kada je došla Hitna pomoć - otkriva izvor "Blica".

Hitna pomoć je po dolasku na licu mesta pokušala da reanimira devojku, a onda su proglasili njenu smrt.

- Jedan momak iz Hitne pomoći je bio jako loše zbog celog događaja. Na njihove oči je mladić iskočio kroz prozor u deliću sekunde. Kada je on počinio samoubistvo, svo troje iz ekipe Hitne su munjevitom brzinom sleteli niz stepenice i spustili se ispred zgrade gde je njegovo telo ležalo na pločniku. Bilo je mnogo krvi, nije mu bilo spasa. Ležao je na stomaku, go. Nakon nekoliko trenutaka, zgrada je bila puna policije, došla su još jedna kola Hitne pomoći - ispričao je komšija za "Blic".

Tehničar pokušao da ga spase

Dok je doktor proglašavao vreme smrti devojke, mladić je skočio kroz prozor.

- Mladić, koji je stajao u stanu dok su lekari pokušavali da spasu devojku, približio se prozoru, a tehničar je instiktivno krenuo ka njemu. Međutim, mladić je u deliću sekunde, kada je čuo da je konstatovana smrt nesrećne devojke, skočio sa prozora iz stana koji se nalazi na 9. spratu, ne dajući nikakvu šansu lekarima da ga uhvate i spasu - otkrio je sagovornik "Blica".

SOS telefon osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja.

