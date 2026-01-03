TRAGEDIJA U AMERICI: Srušio se helikopter, svi poginuli

ČETIRI osobe poginule su kada se privatni helikopter srušio u planinskom vencu u blizini Finiksa u Arizoni, saopštile su lokalne vlasti.

Foto: Free Images Pixabay

Nesreća se dogodila oko 11 časova po lokalnom vremenu, a srušio se helikopter tipa MD 369FF, navela je Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA), piše ABC.

Kancelarija šerifa okruga Pinal saopštila je da je očevidac koji je pozvao hitne službe rekao da je helikopter udario u rekreativnu traku za sleklajn (hodanje po žici), razapetu preko planinskog venca, nakon čega je pao na dno kanjona. Identitet stradalih nije objavljen.

Prema navodima šerifove kancelarije, pilot je bio 59-godišnji muškarac iz Kvin Krika, dok su putnice bile tri članice iste porodice u ranim dvadesetim godinama.

Helikopter je poleteo sa aerodroma Pegazus u Kvin Kriku, zapadno od grada Superiora, koji se nalazi oko 100 kilometara istočno od Finiksa.

Spasilačke ekipe su više sati radile na dolasku do udaljenog mesta nesreće. Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja (NTSB) i FAA pokrenuli su istragu.

FAA je uvela privremeno ograničenje letova iznad tog područja radi bezbednog izvođenja operacija potrage i spasavanja.