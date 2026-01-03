DANAS SLAVIMO SVETU MUČENICU JULIJANU: Žene joj se mole za snagu, pravdu i zažtitu - Ovi običaji se moraju ispoštovati

VERNICI Srpske pravoslavne crkve 3. januara obeležavaju dan posvećen Svetoj mučenici Julijani i 630 mučenika koji su sa njom podneli stradanje za Hrista.

Ova svetiteljka posebno se poštuje kao zaštitnica žena i devojaka, kao i svih onih koji su izloženi nepravdi i patnjama, ali uprkos tome ne odustaju od vere u Isusa Hrista.

Na dan Svete mučenice Julijane, narod se seća hrabre hrišćanke koja je zbog svoje vere podnela velika stradanja, ali je ostala nepokolebljiva u istini i dostojanstvu. Ovaj praznik u pravoslavnom kalendaru nosi poruku snažne vere i duhovne snage, a običaji koji ga prate podrazumevaju obavezan post i molitvu upućenu ovoj svetiteljki. Narodno verovanje kaže da će svako ko na dan Svete mučenice Julijane zatraži pomoć od ove svetiteljke biti duhovno osnažen i dobiti poseban blagoslov.

Sveta mučenica Julijana rođena je u Nikomidiji (današnjem Izmitu u Turskoj) krajem 3. veka u porodici koja nije bila hrišćanska. Kad je čula jevanđeljsku propoved, potpuno je predala svoje srce Hristu i odlučila da svoj život živi po hrišćanskim načelima. Iako je bila verena za rimskog senatora Elevsija, Julijana mu je rekla da se neće udati za njega dok ne primi veru u Hrista, jer je smatrala da je duhovno jedinstvo važnije od telesnog zajedništva.

Kad je otkrio da Julijana ostaje verna hrišćanstvu, Elevsije je otkrio njenu veru njenom ocu i eparhu grada. Njen otac ju je tukao, a zatim je predao vlastima na mučenje. U tamnici ju je, po predanju, Isus Hristos iscelio, a kad je eparh pokušao da je baci u zažarenu peć, vatra joj, kako kaže predanje, nije naudila. Videvši takvo čudo, čak 500 muškaraca i 130 žena poverovalo je u Hrista i primilo veru; svi su potom osuđeni i pogubljeni zbog hrišćanstva. Julijana je na kraju pogubljena odsecanjem glave 304. godine.

U hrišćanskom predanju takođe stoji da je Elevsija kasnije stigla Božija kazna - njegova lađa se razbila na moru i, iako je preživeo brodolom, psi su ga rastrgli kad se dokopao obale.

U narodu se Sveta Julijana smatra zaštitnicom žena i devojaka, kao i svih onih koje trpe nepravdu, teškoće ili iskušenja zbog svojih uverenja i života u hrišćanskoj veri. Na dan koji Crkva praznuje Svetu mučenicu Julijanu i 630 mučenika običaj je vernici idu u crkvu, pale sveće i mole se ovoj svetiteljki za zaštitu, snagu i blagoslov. Kako dan Svete mučenice Julijane i 630 mučenika "pada" u vreme Božićnog posta, običaj je da svako ko se obraća ovoj svetiteljki posti na taj dan, verujući da će svetiteljka čuti i uslišiti njihove molitve.

