uživoEKSPLOZIJE POTRESLE GLAVNI GRAD VENECUELE! Karakas bez struje, čuju se avioni i snažna buka
U GLAVNOM gradu Venecuele, Karakasu, odjeknule su eksplozije, a grad su u niskom letu nadletali avioni, javljaju svetski mediji.
Oglasio se predsednik Kolumbije
Predsednik Kolumbije Gustavo Petro oglasio se nakon serije eksplozija koje su odjeknule u Venecueli.
- U ovom trenutku bombarduju Karakas. Upozorenje celom svetu, oni su napali Venecuelu. Gađaju raketama - napisao je Petro na svom Iks nalogu.
Nema aviona iznad Venecuele
Vašzdušni prostor iznad Venecuele u ovom trenutku je potpuno prazan, pokazuju podaci portala Flightradar24.
Čulo se najmanje sedam eksplozija
Najmanje sedam eksplozija odjeknulo je danas u glavnom gradu Venecuele Karakasu.
Nad gradom se vije dim, a oblast u okolini vojne baze u južnom delu Karakasa ostala je bez struje, navodi Rojters, pozivajući se na izjave očevidaca sa lica mesta.
Ljudi širom grada istrčali su na ulice da vide šta se dešava, prenosi AP.
Eksplozije u Karakasu
U ranim jutarnjim časovima u subotu u glavnom gradu Venecuele, Karakasu, čuli su se avioni, snažna buka i video se najmanje jedan stub dima, prenose svedoci za Rojters.
Južni deo grada, u blizini velike vojne baze, ostao je bez električne energije.
Ljudi širom grada istrčali su na ulice da vide šta se dešava, prenosi AP.
Ekipa Si-en-ena je u subotu uveče bila svedok nekoliko eksplozija u Karakasu i izvestila je da su neki delovi grada ostali bez struje.
Prva eksplozija je zabeležena oko 1:50 po lokalnom vremenu (0:50 po istočnom vremenu).
- Jedna je bila toliko jaka da mi se prozor tresao nakon nje - rekao je dopisnik Si-en-ena Osmari Ernandez.
Nekoliko delova grada je ostalo bez struje, a novinari javljaju da su glavnom gradu Venecuele mogli su da čuju zvuk aviona nakon eksplozija.
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp više puta je obećavao kopnene operacije u Venecueli, u okviru nastojanja da se pojača pritisak na predsednika Nikolasa Madura da napusti vlast.
Te mere uključuju proširene sankcije, pojačano vojno prisustvo SAD u regionu, kao i više od dve desetine udara na brodove za koje se tvrdi da su učestvovali u švercu narkotika u Tihom okeanu i Karipskom moru.
Pentagon za sada nije odgovorio na zahtev za komentar.
Uskoro opširnije
