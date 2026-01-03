U GLAVNOM gradu Venecuele, Karakasu, odjeknule su eksplozije, a grad su u niskom letu nadletali avioni, javljaju svetski mediji.

Oglasio se predsednik Kolumbije

Predsednik Kolumbije Gustavo Petro oglasio se nakon serije eksplozija koje su od‌jeknule u Venecueli.

- U ovom trenutku bombarduju Karakas. Upozorenje celom svetu, oni su napali Venecuelu. Gađaju raketama - napisao je Petro na svom Iks nalogu.

Nema aviona iznad Venecuele

Vašzdušni prostor iznad Venecuele u ovom trenutku je potpuno prazan, pokazuju podaci portala Flightradar24.

Foto: Flajtradar24

Čulo se najmanje sedam eksplozija

Najmanje sedam eksplozija odjeknulo je danas u glavnom gradu Venecuele Karakasu.



Nad gradom se vije dim, a oblast u okolini vojne baze u južnom delu Karakasa ostala je bez struje, navodi Rojters, pozivajući se na izjave očevidaca sa lica mesta.

Ljudi širom grada istrčali su na ulice da vide šta se dešava, prenosi AP.

Eksplozije u Karakasu

U ranim jutarnjim časovima u subotu u glavnom gradu Venecuele, Karakasu, čuli su se avioni, snažna buka i video se najmanje jedan stub dima, prenose svedoci za Rojters.

#Breaking: The United States just launched a full scale attack on Venezuela from Air and Sea, report of hundreds of Toma Hawk Cruise Missiles striking dozens of targets in downtown Caracas. pic.twitter.com/IM0FYiCUVb — ICOF (@ICOF__) January 3, 2026

Južni deo grada, u blizini velike vojne baze, ostao je bez električne energije.

Ljudi širom grada istrčali su na ulice da vide šta se dešava, prenosi AP.

Ekipa Si-en-ena je u subotu uveče bila svedok nekoliko eksplozija u Karakasu i izvestila je da su neki delovi grada ostali bez struje.

BOMBARDEOS EN VENEZUELA



La gente de Caracas se despertó esta noche tras un intenso bombardeo. Hay helicópteros sobrevolando la ciudad.



¿Donde estan los defensores de Maduro que creían que 3 caribeños con AK-47 podían ganarle a EEUU? pic.twitter.com/fD9t6AtYwi — Tomas (@TomasDellElce) January 3, 2026

Prva eksplozija je zabeležena oko 1:50 po lokalnom vremenu (0:50 po istočnom vremenu).

- Jedna je bila toliko jaka da mi se prozor tresao nakon nje - rekao je dopisnik Si-en-ena Osmari Ernandez.

Vídeo del momento de un bombardeo sobre la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, también llamada informalmente Base Aérea La Carlota, en Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/bIi961b3q4 — Vloonk (@vloonk) January 3, 2026

Nekoliko delova grada je ostalo bez struje, a novinari javljaju da su glavnom gradu Venecuele mogli su da čuju zvuk aviona nakon eksplozija.

🇻🇪🇺🇸‼️ — SIGUEN LOS BOMBARDEOS EN CARACAS.



HA LLEGADO EL DÍA DE LA LIBERACIÓN DE VENEZUELA.pic.twitter.com/G5sbsqAUDK — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 3, 2026

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp više puta je obećavao kopnene operacije u Venecueli, u okviru nastojanja da se pojača pritisak na predsednika Nikolasa Madura da napusti vlast.

HOLY SHITE, multiple helicopters are visible as Caracas literally pounded in this footage circulating on social media pic.twitter.com/dLBgQAruLi — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) January 3, 2026

Te mere uključuju proširene sankcije, pojačano vojno prisustvo SAD u regionu, kao i više od dve desetine udara na brodove za koje se tvrdi da su učestvovali u švercu narkotika u Tihom okeanu i Karipskom moru.

Pentagon za sada nije odgovorio na zahtev za komentar.

