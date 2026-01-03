OBLAČNO I OSETNO HLADNIJE, MESTIMIČNO SA KIŠOM, SUSNEŽICOM I SNEGOM: Vremenska prognoza za subotu, 3. januar

U Srbijiumereno do potpuno oblačno i u većem delu osetno hladnije, mestimično sa kišom, susnežicom i snegom, ponegde i uz formiranje manjeg snežnog pokrivača, dok će u istočnim i južnim krajevima biti toplije sa kišom, saopštio je RHMZ.

Tanjug/AP Photo/Emrah Gurel

Umeren i jak južni i jugozapadni vetar biće u kratkotrajnom skretanju na severni i severozapadni, dok će se najniža temperatura kretati od -3 do 5, a najviša od dva na severu do 11 stepeni na jugoistoku zemlje.



Vreme u Beogradu

I u Beogradu oblačno i osetno hladnije, ujutro sa kišom koja će brzo preći u susnežicu i sneg, dok će kasnije posle podne i uveče biti suvo.

Vetar slab i umeren severozapadni, uveče u skretanju na jugoistočni, a temperatura bez većeg kolebanja - ujutro oko 2 stepena, tokom dana oko 1 stepen.

U toku noći očekuje se kiša, koja se lokalno može lediti na tlu.

Vreme narednih dana

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 10. januara, u nedelju će biti oblačno, u većem delu zemlje hladno sa snegom uz formiranje snežnog pokrivaca, a najviše snega se očekuje u zapadnim, jugozapadnim, centralnim i istočnim predelima, od 10 do 20 cm, lokalno i više.

Na jugu i jugoistoku Srbije biće toplije sa kišom, koja se u večernjim i noćnim satima može lediti na tlu.

I sledeće sedmice se u većem delu zadržava oblačno i hladno, u nižim predelima povremeno sa kišom, susnežicom i snegom, na planinama sa snegom, a na jugu i jugoistoku zemlje biće i dalje toplije sa kišom.

U ponedeljak će padati i ledena kiša, a krajem naredne sedmice - u petak i subotu - biće uglavnom suvo uz delimično razvedravanje.