ALARMANTNA SITUACIJA U POMORAVSKOM OKRUGU Paljenje strništa opasno i štetno

OD početka žetve, na teritoriji Pomoravskog okruga izgorela su četiri kombajna i oko 34 hektara neovršenih žitarica, što je čak 300 puta više nego prethodnih godina, ali to nije dovoljna opomena, pa neki poljoprivrednici i po završetku ovog velikog posla - pale strništa

Foto: PSSSJ

Nadležni i ove godine upozoravaju da je to posebno opasno u vreme visokih temperatura, jer se vatra lako širi, zaprećene su i nemale novčane kazne, a najgore od svega je što se tako uništava zemljište.

- Spaljivanjem strnih ostataka uništava se prvih pet centimetara najplodnije zemlje, a stradaju i svi mikroorganizmi, neophodni za stvaranje humusa. Zabluda je da će se oranice vatrom osloboditi bolesti ili semena korova, baš kao što nije tačno ni da će se kvalitet popraviti oranjem, odnosno mešanjem sa dubljim slojevima. Ta zemlja je manje plodna, pa preporučujem zaoravanje slame, jer se tako u zemlju unose hranljive materije i poboljšava takozvani vodni režim - ističe Aleksandar Ilić, savetodavac za ratarstvo u Poljoprivredno-savetodavnoj stručnoj službi iz Jagodine.

Inače, Zakon o poljoprivrednom zemljištu za spaljivanje organskih ostataka posle žetve useva za pojedince predviđa kazne u rasponu od 10.000 do 50.000 dinara, a za pravna lica od 300.000 do milion dinara. U slučaju nastanka veće materijalne štete, zaprećena je i zatvorska kazna - od šest meseci do tri godine.