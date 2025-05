BRŽE UČENJE, A VEĆE ZNANJA: Predavanje o deci u Ugljeviku

U ugljevičkom Centru za kulturu večeras je poznati psiholog i autor dr Ranko Rajović održao inspirativno predavanje posvećeno temi „Duboka pažnje kod dece” u organizaciji edukatora NTC /Nikola Tesla Centra/ kampa Mladena Stevanovića i pod pokroviteljstvom opštine Ugljevik.

foto V Mitrić

Glavne teme predavanja bile su: Koje greške roditelja oštećuju razvoj deteta? Glavni posao deteta je igra?, Zašto je deci teško da uče?, Kako da učenje bude igra?, Skrivene opasnosti novih tehnologija, deca zarobljena u virtuelnom svetu.

Dr Ranko Rajović rekao je da u Ugljevik uvek rado dolazi i pohvalio je decu iz Ugljevika koja su pohađala NTC kamp na planini Gučevo.

- Najaspretnija i najokretnija deca na našem kampu su deca iz Ugljevika, a to znači da se dobro radi sa njima. Merili smo koliko pređu za jedan dan, a to je grupa dece do pet godina koja pređe od 15 do 20 kilometara u igri - pojasnio je Rajović.

Kretanje aktivira regije mozga, objasnio je Rajović, te dodao da deca koja nemaju dovoljno kretanja imaju smanjene sposobnosti što se kasnije vidi u školi.

Koordinator NTC kampa Mladen Stevanović iz Ugljevika istakao je da je večerašnje predavanje poklon opštine Ugljevik roditeljima jer je ulaganje u roditeljstvo, ulaganje u budućnost dece.

- Kada je u pitanju dečiji razvoj dr Ranko Rajović jedan je od najistaknutijih stručnjaka u Evropi. Njegov NTC sistem učenja sprovodi se u više od 20 evropskih zemalja. Deca uče kako mogu kroz igru i svakodnevne aktivnosti razvijati intelektualne sposobnosti - rekao je Stevanović.

Zahvalio je Rajoviću i opštini Ugljevik na podršci uz napomenu da su večeras prisutni imali priliku da usvoje znanja i praktična saveta koje mogu da primene.